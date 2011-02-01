تصویربرداری مجموعه "آب پریا" برومند به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی "آب پریا" کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که به کارگردانی و تهیهکنندگی مرضیه برومند مراحل تولید را سپری میکند. این سریال با بهره گیری از یک داستان کهن مرز بین افسانه و واقعیت ها را میشکند.
مجموعه 15 قسمتی "آب پریا" داستان چهار خواهر با نام های ابرپری، برف پری، سبز پری و آب پری که هم اکنون در چنگال اپوش، اهریمن خشکی اسیر است را به تصویر میکشد که هر سال سیزده بدر دور هم جمع میشوند و آش چهل دانه و چهل گیاه میپزند.
این سریال در شهرهای مختلف با وضعیت آب و هوایی متنوع از جمله تهران، دماوند، کلاردشت، یزد و کرمانشاه تصویربرداری میشود. در سریال "آب پریا" جلال معیریان به عنوان طراح چهرهپردازی سعی کرده با طراحی گریم متفاوت و چهرهپردازیهای فانتزی، مدرن وکلاسیک شکل و ظاهری متفاوت و مناسب با قصه به نقش آفرینان ببخشد.
در سریال تلویزیونی "آب پریا" از جلوههای ویژه رایانهای (bfx) که از آن معمولا در سریالسازی با مضمون تاریخی استفاده میشود، بهره گرفته شده و به همین دلیل کارهای فنی این سریال تا چند ماه پس از اتمام تصویربرداری آن که تا اواخر اردیبهشت سال آینده ادامه دارد به طول خواهد انجامید.
فیلمنامه این مجموعه با مشاوره فرهاد توحیدی از سوی راضیه برومند، گیتی مرتضوی و با همکاری هنگامه مفید و علی فیاض منش نوشته شده است. عوامل سریال "آب پریا" عبارتند از طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طراح چهره پردازی: جلال معیریان، مدیر تصویربرداری: کاوه شاه محمدلو، آهنگساز: بهرام دهقانیار، مدیر تولید: صدیقه موسویزاده، مجری طرح: موسسه بخت فیلم (بهروز خوش رزم)، تدوین: سهراب شاه محمدلو، صدابردار: مسعود شاهوردی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: مصطفی احمدی، جلوه ویژه رایانهای: موسسه نیماد (نیما بانکی،بدلکاری: گروه 13)، جلوههای ویژه میدانی: حمید رسولیان، طراح حرکات موزون: اصغر فریدی ماسوله، عکاس: عبدالرضا نیکو، منشی صحنه: آسیه معصومی و مدیر روابط عمومی: هما گویا.
در سریال "آب پریا" هنگامه مفید، بهناز جعفری، سحر ولدبیگی، لیلی رشیدی، آوا درویشی، امیر میرآقا، امیرحسین صدیقی و ... بازی کردند.
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