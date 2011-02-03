حاشیه های داغ جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، خبر انصراف گروه موسیقی "رودکی" به سرپرستی عبدالحسین مختاباد از جمله خبرهای داغ جشنواره موسیقی بود ضمن اینکه جای خالی دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی فجرکه از ده سال پیش قرار بود ایجاد شود در این دوره نیز مشکل ساز شده به طوری که کیاوش صاحب نسق داور بخش آهنگسازی این دوره از جشنواره هم نبود دبیرخانه دائمی برگزاری جشنواره موسیقی فجر را یکی از عوامل تاثیر گذار در عدم اجرای برگزیدگان بخش آهنگسازی دانسته است.

- اجرای ارکستر موسیقی ملی با وجود همکاری حسین علیزاده وهوشنگ ظریف که در شورای فنی این ارکستر هستند بعد از دو سال سکوت و همچنین اجرای ارکستر سمفونیک به رهبری شهرداد روحانی از نقاط مثبت و ویژگیهای منحصر به فرد این دوره جشنواره موسیقی فجر است .

- حضور و یا عدم حضور گروهها و هنرمندان صاحب نام در عرصه موسیقی ایرانی یکی از بحث برانگیزترین مسائل حاشیه ای بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر است به این معنا که دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر در صحبت های خود به کرات متذکر می شود که گروه های شاخص وهنرمندان صاحب نام در بخش های مختلف جشنواره حضور دارند و از این هنرمندان به طور مشخص نام می برد ؛ اما شواهد حاکی از آن است که برخی از گروه های موسیقی که دبیر اجرایی از آن نام می برد از اجرا انصراف داده اند.

- عبدالحسین مختاباد خواننده موسیقی ایرانی که از حضور در جشنواره انصراف داده معتقد است که نگاه قالب به جشنواره موسیقی فجر نگاه فرهنگی نیست و یکی از دلایل انصراف او از جشنواره موسیقی فجر تبدیل شدن این رویداد هنری به جشنواره ای سیاسی است.

- اختصاص سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران به عنوان تنها سالن ویژه بانوان و همچنین حضور تنها سه گروه از هنرمندان بانو و اجرا برای بانوان از دیگر بحثهای مطرح است و بسیاری از هنرمندان خانم معتقدند برخورد هایی از این دست با هنر بانوان به معنی نادیده گرفته شدن ظرفیت های هنری این بخش از فعالیت های هنری است؛ ملیحه سعیدی که از هنرمندان پیشکسوتان و سرپرست گروه موسیقی نیریز است محدودیت در اجرای بانوان را به حذف تدریجی بانوان از عرصه موسیقی تعبیر کرد.

- از دیگر خبرهای خوب اینکه تالار اندیشه حوزه هنری پس از دوسال عدم فعالیت درعرصه برگزاری کنسرت های متعدد ، در جشنواره بیست و ششم میزبان سه گروه موسیقی "ارکستر پارس "،" کودکان ایران زمین" و "ارف" ویژه برگزاری کنسرت برای کودکان است و برخی از سرپرستان این گروه موسیقی از اختصاص تالار اندیشه به موسیقی ویژه کودکان ابراز خرسندی کردند؛ ضمن اینکه این تالار تا قبل از آغاز جشنواره موسیقی فجر به تمرین ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی اختصاص دارد.

- حسن عمیدی به سمت مدیر روابط عمومی بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر این دوره از برگزاری جشنواره منصوب شد تا بعد از این اخبار برای همه رسانه ها ارسال شود.

- با نزدیک شدن به ایام برگزاری جشنواره موسیقی فجر حساسیت و انتظارات در برخی از اجراها بالا رفته است و نگاه نکته بین بسیاری از اهالی موسیقی و مخاطبان به کم و کیف اجرای برخی از گروه ها دوخته شده است که یکی از آن اجراها کنسرت ارکسترموسیقی ملی پس ازدوسال وقفه در برگزاری است؛ از سوی دیگر ارکسترسمفونیک تهران در این دوره از برگزاری جشنواره موسیقی فجر به رهبری شهرداد روحانی به روی صحنه می رود که شاید یکی از نقاط قوت جشنواره و از اجراهای خوب این دوره ارکسترسمفونیک تهران باشد.

- از اخبارغیر جشنواره ای اینکه گروه موسیقی "شمس" به سرپرستی کیخسرو پورناظری و آواز علیرضا قربانی به مناسبت سی امین سال تاسیس این گروه موسیقی برگزارمی شود ضمن اینکه شنیده شده شهرام ناظری هم بعد از این اجرا قصد برگزاری کنسرت دارد.

- رئیس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر از سوی دکتر سعیدکشن فلاح رئیس این دانشگاه منصوب شد ؛ در این حکم دکترمحمدرضا آزاده فر به سمت ریاست دانشکده موسیقی و به جای شریف لطفی آمده است.

- اعتراض بهروز افخمی به کم و کیف تدوین و صداگذاری فیلم "فرزند صبح" به آهنگسازی این فیلم هم رسید و در نامه ای که نوشته بود اعلام کرد که از ساخت موسیقی این فیلم راضی نیست و آن انتظاری که از موسیقی متن "فرزند صبح " داشته آن چیزی نیست که در حال حاضر شنیده می شود ؛ بهزاد عبدی آهنگساز این فیلم به خبرنگار مهر گفت که اظهارات افخمی خلاف واقع است و این کارگردان از ابتدای ساخت موسیقی این فیلم تا انتها در جریان ساخت موسیقی برای این فیلم بوده است و اعلام کرد که در پاسخ به نامه افخمی اعتراض خود را مکتوب اعلام خواهد کرد.

- درگذشت جان بری آهنگساز نامدار سینما و برنده پنج جایزه اسکار در سن 77 سالگی یکی دیگر از خبرهایی بود که در این هفته منتشر شد، این آهنگساز براثر حمله قلبی در منزلش در نیویورک درگذشت از آثار این آهنگساز می توان به موسیقی فیلم های مجموعه جیمز باند از جمله "گلد فینگر" و "تندر بال" اشاره کرد او برای موسیقی فیلم های "از درون آفریقا" و "با گرگ‌ها می‌رقصد" و " شیر در زمستان" اسکار گرفت.