امروز جامعه اسلامی نسبت به تبلیغات سوء دشمنان آگاه است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی صبح سه شنبه در مراسم سالروز ورود امام خمینی(ره) در بیرجند، با بیان اینکه به لطف خداوند امروز جهان اسلام آگاه شده است، اظهار داشت: امروز با وجود نظام، امام و رهبری این زمینه فراهم شده تا مردم گول دروغ ها و تبلیغات سوء دشمنان را نخورند.

وی به الگوسازی های ساختگی غربی اشاره کرد و افزود: در این راستا علما و روحانیت فرهیخته باید اسلام را احیا کرده و در راستای آشنا کردن مردم با دروغ های دشمنان اقدام کنند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی بر جهانی شدن نهضت امام خمینی(ره) تاکید کرد و گفت: نهضت امام امروز در جهان فراعنه را به سقوط وا می دارد، که در این راستا باید هرچه بیشتر به جان مایه های قرآنی این نهضت توجه کنیم.

وی اضافه کرد: امروز روز تفکر، اندیشه و عمل کردن و ساختن ایرانی است اسلامی، بر مبانی قرآن و فرهنگ اهل بیت(ع) که در این راستا باید به رسالت خود درست عمل کنیم.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی به ویژگی های نظام فراعنه اشاره کرد و بیان داشت: فراعنه خود را از مردم جداکرده، شخصیت و توانمندی مردم را نادیده می گیرند، اما خود را برتر می دانند و این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی خدمت گزار بوده و به مردم احترام می گذارد و زمینه را برای حکومت ولی عصر(عج) فراهم می کند.

وی ویژه خواری، استکبار و خود گرفتگی و گمراه کردن مردم را سه ویژگی شاخص فراعنه برشمرد و افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی سیکولار و بی خاصیت نیست و جمعیت و جامعه خود را هدایت کرده و از گمراهی و جهل جلوگیری می کند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با بیان اینکه نظام های فرعونی شخصیت مرم را سبک کرده به آنها احترام نمی گذارند، تصریح کرد: جامعه اسلامی به نیروهای خود شخصیت داده و به آنها احترام می گذارد و در راس امورات خود به خدمت گذاری به مردم می اندیشد.

وی بر شخصیت سازی در جامعه تاکید کرد و گفت: وقتی جامعه سبک شد تن به هز ذلتی می دهد که ما در این راستا وظیفه داریم شخصیت، هویت و جایگاه فرهنگی و علمی استان را احیا کنیم.

وی با اشاره به اینکه جامعه اسلامی جامعه ای است که پیشرفت و تعالی را دنبال کرده و ایده های کهنه را از بین برده و ایده نو جایگزین می کند، عنوان کرد: جامعه اسلامی باید با ابعاد گونانگون به دنبال پیشرفت و تعالی جامعه باشد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با بیان این اینکه پیشرفت هر جامعه به مردم آن بستگی دارد، اظهار داشت: ما مسئولین نظام وظیفه داریم با وحدت و زیر چتر ولایت و رهبری جامعه ای الگو و نمونه بسازیم.

وی بر تاثیر گذاری دانشگاه ها در افزایش شخصیت و توان فکری جامعه تاکید کرد و بیان داشت: در این راستا دانشگاه ها مرکز اندیشه و تفکر هستند و نباید تنها مدرک گرا باشند.

امام جمعه بیرجند با تاکید بر اینکه باید امروز قدر ولایت فقیه در جامعه اسلامی را دانست و یادآور شد: فتنه 88 تنها با تدبیر رهبر خنثی شد که بر اقتدار ایران اسلامی اضافه کرده است.