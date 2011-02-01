سرهنگ محمدرضا میرحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: با توجه به دغدغه‌هایی که مسئولان در بخش امنیتی دارند، برنامه ریزی‌هایی انجام شده که تمامی ورودی‌های استان از هفته جاری به صورت محسوس و غیرمحسوس تحت کنترل و نظارت درآید.



وی ادامه داد: در ایام الله دهه فجر و تعطیلات پیش رو شاهد حجم انبوهی از حضور زائران و مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در قم و مسجد مقدس جمکران خواهیم بود، از این رو محدودیت‌های ترافیکی در بخش‌های مختلف استان اعمال می‌شود.



گلباران قبور شهدا توسط بالگرد



وی با اشاره به دیگر برنامه‌های فرماندهی انتظامی استان قم در ایام الله دهه فجر گفت: در مراسم میهمانی لاله‌ها که بعد از ظهر روز پنجشنبه در گلزار شهدای قم برگزار می‌شود، قبور مطهر شهدای گلزار علی بن جعفر(ع) و سوم خرداد توسط یک فروند بالگرد یگان هوایی نیروی انتظامی گلباران می‌شود.



وی ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده، پرسنل انتظامی استان قم با حضور در گلزار شهدای سوم خرداد و شیخان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای عزیز، اقدام به غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر آن‌ها می‌کنند.



برگزاری صبحگاه مشترک با حضور همه نیروهای مستقر در استان



جانشین فرمانده انتظامی استان قم از برگزاری صبحگاه مشترک با حضور همه نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در این استان خبر داد و اظهار داشت: این مراسم در روز 18 بهمن در محل ستاد فرماندهی انتظامی استان قم برگزار می‌شود و طی آن نیروهای مستقر در استان اعم از انتظامی، سپاه، ارتش، بسیج و نیروی مقاومت برنامه‌های ویژه‌ای اجرا خواهند کرد.



میرحیدری گفت: پرسنل انتظامی استان قم همچنین صبح سه‌شنبه در مراسم ویژه‌ای که در شبستان امام خمینی‌(ره) حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) برگزار شد شرکت کردند و پس از آن با حرکت به سمت بیت امام خمینی‌(ره)، یاد و نام آن معمار کبیر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.



وی اضافه کرد: گروه موزیک فرماندهی انتظامی استان قم نیز در این مراسم ایفای نقش کرده است.



دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان



جانشین فرماندهی انتظامی استان قم تجلیل از خانواده‌های شهیدان و جانبازان را از دیگر برنامه‌های این فرماندهی در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی برشمرد و تصریح کرد: این مراسم به منظور کسب اطلاع از مشکلات احتمالی خانواده‌های شهیدان و جانبازان و بررسی وضعیت زندگی آن‌ها صورت می‌گیرد و هیئت رئیسه فرماندهی انتظامی استان روزانه به دیدار سه خانواده شهید و یا جانباز می‌روند و برای هر یک از معاونت‌های فرماندهی انتظامی نیز برنامه دیدار تنظیم شده است.



وی ادامه داد: در صدد هستیم که از خانواده کلیه شهدا و همچنین جانبازانی که در طول بهمن ماه 57 تاکنون به شهادت رسیده‌اند و یا به درجه جانبازی نائل شدند مورد بازدید قرار گیرند.



میرحیدری تصریح کرد: برنامه دیگری به همت معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم برنامه ریزی شده که روسای کلانتری‌های استان در سطح مدارس و مساجد مناطق مختلف حضور یابند.



وی با اشاره به حضور گروه موزیک فرماندهی انتظامی استان قم در مدارس این استان اظهار داشت: مدارس استان قم برنامه‌هایی برای نواختن سرودهای انقلابی و حماسی برگزار می‌کنند که گروه موزیک فرماندهی انتظامی استان برای افزایش شکوه و عظمت برنامه‌های ایام الله دهه فجر در این مراسم‌ها ایفای نقش می‌کنند.



وی حضور پررنگ پرسنل فرماندهی انتظامی استان قم در راهپیمایی روز 22 بهمن و نماز جمعه را از دیگر برنامه‌های این فرماندهی عنوان کرد.

