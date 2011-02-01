بهره برداری از 113 طرح کشاورزی در گلستان آغاز شد

رمضانعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این پروژه ها بصورت عمرانی شامل 66 پروژه در بخش های آب و خاک و تامین آب، منابع طبیعی و آبخیزداری، باغبانی و احداث مرکز خدمات و شبکه دامپزشکی با 420 میلیارد و 305 میلوین ریال است.

وی اظهار داشت: همچنین تعداد 47 پروژه تولیدی و اشتغالزا با اعطای تسهیلات در زیر بخشهای تامین آب، طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی و زیرپروژه های سازمان روستایی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی است.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح ها نیز 160 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و از محل طرح های زودبازده و اقتصادی به بهره برداری می رسد.

به گفته جعفری، با افتتاح این پروژه ها، سه هزار و 465 خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند و برای 228 نفر نیز فرصت شغلی ایجاد می شود.



وی به طرح هدفمندی یارانه ها اشاره و اضافه کرد: اجرای این طرح برای استانی نظیر گلستان که کشاورزی است و دغدغه تولید دارد می تواند اثراث مثبتی داشه باشند.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی، زراعی و باغی دارد.