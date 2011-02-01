سید فاضل زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به پروژه‌های پیش‌بینی‌ شده مخابرات استان اصفهان به منظور افتتاح در دهه مبارک فجر، افزود: با تلاش تمامی ادارات ذی‌ربط شرکت مخابرات استان اصفهان، 478 پروژه مخابراتی در این استان آماده بهره‌برداری شده و همزمان با دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه پروژه‌های اجرا شده مخابراتی در استان اصفهان بر اساس سند چشم‌انداز مخابرات این استان آماده بهره‌برداری شده است، اظهار داشت: به منظور اجرای این 478 پروژه مخابراتی در استان اصفهان 200 میلیارد و 352 میلیون ریال هزینه شده که در نوع خود قابل توجه است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه‌های آماده بهره‌برداری شده مخابراتی در این استان، تصریح کرد: این طرح‌های مخابراتی شامل مرکز تماس، DLC (کافو نوری) ساختمان، توسعه سوئیچ، اجرای دکل، توسعه شبکه دیتا، اجرای شبکه فیبر نوری، سایت WLL-GSM و توسعه نامبرینگ GSM بوده است.

وی با اشاره به بخش دیگری از پروژه‌های آماده بهره‌برداری شده مخابراتی در استان اصفهان، اضافه کرد: سایت BTS تلفن همراه، تغذیه نیرو، ترانسمیشن و توسعه شبکه کابل نیز از دیگر پروژه‌های مخابراتی آماده بهره‌برداری در دهه فجر استان اصفهان به شمار می‌رود.

زمانی همچنین با اشاره به ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در استان اصفهان و تعداد شماره‌های واگذار شده تاکنون، بیان داشت: آمارها و برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد که هم‌اکنون تعداد تلفن ثابت و همراه استان اصفهان از مرز پنج میلیون و 250 هزار شماره فراتر رفته است.

وی با تاکید بر اینکه استان اصفهان طی سالهای اخیر به پیشرفتهای مطلوبی در حوزه مخابرات دست یافته است، ادامه داد: برخورداری از پنج میلیون و 250 هزار شماره تلفن ثابت و همراه در استان اصفهان باعث شده که این استان پس از تهران به عنوان دومین استان از لحاظ تعداد شماره‌های تلفن مشغول به کار مطرح شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ‌ مشکلی به منظور تامین اعتبار طرح‌های اجرا شده در این استان به وجود نیامده است، گفت: تمامی هزینه‌های مربوط به اجرای پروژه‌های مخابراتی استان اصهفان از محل اعتبارات شرکت مخابرات این استان تامین شده است.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به جمع‌آوری تلفن‌های سکه‌ای از سطح استان اصفهان اشاره کرد و افزود: یک هزار دستگاه تلفن همگانی سکه‌ای از سطح استان اصفهان جمع‌آوری شده است.

زمانی با اشاره به دلایل جمع‌آوری تلفنهای همگانی سکه‌ای از سطح استان اصفهان، اظهار داشت: کمبود سکه و کیفیت پایین سکه‌ها، عدم استقبال مردم و همچنین فرسودگی و هزینه‌های بالای نگهداری از عوامل اصلی جمع‌آوری تلفنهای همگانی سکه‌ای در استان اصفهان بوده است.

وی با اشاره به هزینه‌های نگهداری هر دستگاه تلفن سکه‌ای در استان اصفهان، تصریح کرد: هزینه نگهداری هر دستگاه‌ تلفن همگانی ماهانه 70 هزار ریال است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان با اشاره به صرفه‌جویی حاصل از جمع‌آوری تلفن‌های سکه‌ای همگانی در این استان، اضافه کرد: با جمع‌آوری یک‌هزار دستگاه تلفن همگانی سکه‌ای، ماهانه مبلغ 70 میلیون ریال در هزینه‌های شرکت مخابرات استان اصفهان صرفه‌جویی حاصل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همزمان با جمع‌آوری تلفنهای سکه‌ای همگانی، تلفنهای همگانی کارتی در معابر استان اصفهان نصب می‌شود، ادامه داد: تاکنون 11 هزار تلفن همگانی کارتی به منظور رفع نیاز مردم استان اصفهان نصب شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

زمانی همچنین از راه‌اندازی سامانه اینترنتی ارایه خدمات ریز مکالمات تلفن همراه در استان اصفهان خبر داد.