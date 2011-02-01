اندیشه های معمار کبیر انقلاب برای نسل جوان بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح سه شنبه در نخستین روز دهه فجر و مراسم نواخته شدن زنگ گلبانگ انقلاب در دبیرستان دخترانه نرگس ساری، افزود: امروز روزی است که امام عاشقان پس از سال ها دوری از ایران اسلامی، با اراده ملت به آغوش مام میهن بازگشت.

وی با اشاره به اینکه مسیر فرودگاه تا بهشت زهرا لبریز از جمعیت استقبال کنندگان بود اظهار داشت: امروز خوشحالیم که 32سال از این حماسه تاریخی، نسل انقلاب و حماسه همچنان در حال رویش است.

وی با بیان اینکه این رویش بر اندیشه های امام راحل استوار است تصریح کرد: امروز نسل انقلاب با تاسی از امام بزرگوار، بر پیغام رهبری تاکید دارند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه آوای اسلام خواهی از ایران بر سرزمین های دیگر تسری یافته گفت: بشارت خاورمیانه جدی درا رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفند سال گذشته داده بودند.

وی با بیان اینکه این بشارت از بشارت های الهی و پیش داوری ها و پندارهای خدایی است یادآور شد: این پیش داوری در اندیشه امام ریشه داشت.

طاهایی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی در شرایطی به 32 سالگی رسید که همه جهان کفر و بیداد مصمم بود که آن را ناکام و نابود سازد اما آوای انقلاب در خاورمیانه امتداد یافته است.

وی با بیان اینکه تکبیر بن مایه انقلاب اسلامی بود افزود: این شعار امروز بر دل و ذهن زنان و مردان تونسی و مصری جاری است.

طاهایی با اشاره به اینکه جریان و حرکت مردم مصر پتک محکمی بر استکبار است یادآور شد: این جریان برگرفته از این حقیقت است که اراده خدا قطعی است.

وی با بیان اینکه زنان نقش پررنگی در پیروزی انقلاب اسلامی داشند اظهار داشت: همچنان که نقش همسران و مادران شهدا، جانبازان،آزادگان و ایثارگران برجسته تراز نقش پدران آنها بود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم گفت: انقلاب اسلامی ما سرمشق و الگوی ملت های بیدار و مسلمان قرار گرفته است.

محمدعلی امیری افزود: باید قدر این شرایطی که در آن زندگی می کنیم را دانسته و برای ارزش های نظام اسلامی احترام ویژه ای قائل باشیم.

