برگزاری هفته هماهنگی بین ادیان/ تلاش واتیکان برای بهبود روابط با الازهر

راهکارهای ترویج صلح جهانی بررسی شد

رهبران شش دین اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندوئیسم، بودیسم و سیکیسم روز یکشنبه 10 بهمن ماه در همایش بین ادیان آلبانی، اهمیت ترویج صلح میان جوامع دینی و راهکارهای برقراری تعاملهای بین دینی را مورد تأکید قرار دادند.

این همایش گفتگوی بین دینی از سوی جامعه اسلامی و در یک معبد هندو برگزار شد.

کشیش الانور استانتون پرسش محوری که در این همایش مطرح کرد این بود که قدرتمند ترین راه دستیابی به صلح جهانی چیست؟

خاخام یاکوف کلمان در پاسخ وی اظهار داشت: صلح جهانی نه از راه سیاست بلکه از راه روابط قابل دسترسی است.

موضوع این هم اندیشی بین دینی " جستجوی صلح و جهانی هماهنگ" بود که روز یکشنبه 10 بهمن ماه در معبد هندو پایتخت آلبانی برگزار شد.

هبران شش دین اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودیسم، هندوئیسم، سیکیسم با مطرح کردن فلسفه ها، نظریه ها و حکایتهای مختلف تلاش کردند راهکارهای ریشه کن کردن شکاف میان پیروان ادیان مختلف و ترویج صلح جهانی را بررسی کنند.

کلمان گفت: وقتی هرکس در مسیر خود حرکت می کند هیچ هماهنگی حاصل نمی شود، هماهنگی زمانی تحقق می یابد که مسیرهای مختلف یکی شوند.

این هم اندیشی از سوی سازمان مسلمانان برای صلح بعنوان یک سازمان حامی حقوق مسلمانان که همواره تروریسم را محکوم کرده و ترویج کننده تصویر مثبتی از اسلام است برگزار شد.

نسیم مهدی نایب رئیس انجمن مسلمانان آلبانی گفت: مردم از مسلمانان تصویر خشونت گرایی در ذهن دارند و نسبت به داشتن همسایه مسلمان تردید دارند. آنهایی که اظهار می دارند حملات یازدهم سپتامبر آمریکا به نام اسلام انجام شده مسلمان نیستند، چرا که اسلام با تروریسم مخالفت است.

این انجمن مسلمانان در آلبانی ستاد تبلیغاتی روی اتوبوسهای شهری با هدف ترویج تلاشهای ملی به منظور تقبح افراط گرایی و تروریسم را راه انداخته است.

واتیکان به دنبال ترمیم روابط با الازهر است

واتیکان به دنبال ترمیم روابط و گفتگوهای متوقف شده خود با الازهر به‌عنوان یکی از معتبرترین مراکز علمی اسلام سنی است.

دانشگاه الازهر قاهره در مصر هفته گذشته گفتگوهای خود با واتیکان را متوقف کرد.

این اقدام الازهر در اعتراض به اظهارات پاپ بندیکت صورت گرفته که از دولتهای جهان خواسته بود از مسیحیان حمایت کنند.

در این میان کاردینال ژان لوئی توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان واتیکان اخیراً در گفتگو با روزنامه واتیکان اظهار داشته که علت متوقف شدن این گفتگوها و نارضایتی الازهر را درک نمی‌کند.

وی اظهار داشت که هرگونه تفسیر دقیق از اظهارات پاپ نشان می‌دهد که وی صرفاً ارزشهای جهانی را درباره ضرورت آزادی دینی مورد تأکید قرار داده است.

توران اظهار داشت که ما همچنان آماده گفتگو هستیم و همچنین تاریخ برگزاری جلسه گفتگوی دینی با الازهر در ماه فوریه نزدیک می‌شود.

در بیانیه شورای تحقیقات الازهر آمده است: این شورا تصمیم گرفته گفتگوی میان الازهر و واتیکان را برای یک دوره نامعلوم متوقف کند.

دولت مصر نیز چندی پیش اظهارات پاپ را غیرقابل قبول دانست و سفیرخود در واتیکان را به منظور مشورت و رایزنی به قاهره فراخواند.

روز اسلام درکلیسای کاتولیک لهستان برگزار شد

کلیسای کاتویک لهستان در پایان هفته نیایش برای وحدت مسیحیت روزی را بعنوان روز اسلام نامگذاری کرده تا کاتولیکها و مسلمانان در آن روز درکنار یکدیگر جمع شده و راههای توسعه تعاملات بین دینی را مورد بررسی قرار دهند.

مراسم اصلی روز اسلام در کلیسای کاتولیک لهستان در کلیساس سنت فلوریان در پایتخت این کشور برگزار شد و طی آن مسلمانان و کاتولیکها راههای غلبه بر خشونت میان مذاهب مختلف دینی را مورد بحث قرار دادند.

درمیان شرکت کنندگان در مراسم روز اسلام می توان به رئیس شورای بین ادیان اسقفی لهستان، اعضای شورای مشترک کاتولیکها و مسلمانان و رهبران دینی جامعه اسلامی لهستان اشاره کرد.

روز اسلام برای یازدهمین سال متوالی است که در لهستان برگزار می شود.

برخی مسلمانان لهستان نوادگان تارتارهایی هستند که 600 سال پیش در این منطقه سکونت داشتند، عده ای از آنها نیز مهاجران ترک، عرب و بوسنی تبار محسوب می شوند.

هفته نیایش برای وحدت مسیحیت که روز آخر آن به "روز اسلام" اختصاص دارد، یک مناسبت مشترک میان تمام کلیساهای کاتویک است که در روزهای پایانی ماه ژانویه در لهستان برگزار می شود.

ادیان چین اهمیت تساوی و تعامل ادیان را مورد تأکید قرار دادند

پنج دین بزرگ چین روز جمعه 8 بهمن ماه در پکن به مناسبت آغاز هفته جهانی هماهنگی بین ادیان سازمان ملل از روز سه شنبه 12 بهمن ماه ، بیانیه مشترکی با تأکید بر ترویج تساوی جامعیت و ارتباطات بیشتر میان ادیان صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: پیروان ادیان مختلف در چین تفاوتهای میان ادیان مختلف را به رسمیت شناخته و به آن احترام می گذارند و همچنین با تمام تبعیض و تلاشها برای دامن زدن به اختلافها مخالف است.

این بیانیه می افزاید: تلاشهایی برای ترویج ارتباطات و هماهنگی میان ادیان مختلف برای پرهیز از تعصب و سوء باورها و حل مناقشات از راه گفتگو و همفکری انجام شده است.

انتشار این بیانیه بخشی از فعالیتهای محفل دینی چین برای برگزاری هفته جهانی هماهنگی بین ادیان سازمان ملل است که طی روزهای یکم تا هفتم فوریه ( 10 تا 18 بهمن ماه) برگزار می شود.

مجمع عمومی سازمان ملل روز 20 اکتبر 2011 ( 28 مهر ماه) قطعنامه ای تصویب و طی آن هفته اول فوریه هرسال را هفته جهانی هماهنگی بین ادیان برای تمام ادیان، مذاهب و باورها نامگذاری کرد.

در کشور چین بیش از 100 میلیون نفر از پیروان ادیان مختلف زندگی می کنند. بیشتر آنها پیروان پنج دین بزرگ چین یعنی بودیسم، تائوئیسم، اسلام، مسیحیت پروتستان و مسیحت کاتولیک هستند.

این بیانیه مشترک با محوریت ترویج هماهنگی دینی از سوی انجمنهای ملی پنج دین بزرگ چین امضا شده است. این بیانیه تصریح می کند که مومنان محلف دینی چین به دین و کشور خود علاقمند هستند و آداب دینی را براساس قوانین انجام می دهند.

ترویج هماهنگی ، وحدت و دوستی میان ایمان داران و غیر ایمان داران از جمله موارد تأکید شده در این بیانیه است.

بیانیه مشترک ادیان چین یادآور شده است که محفل دینی چین باید با سوء تعبیر از دین مخالفت کرده و به طور صریح با تروریسم، تفرقه و افراط گرایی مقابله کرده و همچنین مقابله با فرقه و نحله های انحرافی که گرایشهای ضد انسانی و اجتماعی دارند را در دستور کار قرار دهند.

براساس اظهارات وانگ زوان مدیراداره دولتی امور دینی چین اظهار داشت: دولت چین توجه مساوی به تمام ادیان در چین مبذول داشته اما با هرتلاشی به نام دین برای از بین بردن امنیت ملی، وحدت قومی و ثبات اجتماعی مقابله می کند.

ژو چنگ نایب رئیس انجمن بودائیان چین گفت: تلاشهای مشترک پیروان ادیان در چین و در سراسر جهان به ترویج هماهنگی و درک کمک کرده که این امر صلح بیشتری برای جهان به ارمغان می آورد.