"فاکس" وارد پروژه ایران هراسی شد/ رمالی جدید درباره برنامه هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "لیام فاکس" در سخنانی در مجلس عوام انگلیس اعلام کرد که ایران تا سال آینده میلادی به سلاح هسته ای مجهز می شود.

وزیر دفاع انگلیس خطاب به نمایندگان پارلمان این کشور مدعی شد: فکر می کنم پیش بینی جدید صهیونیست ها درباره برنامه هسته ای ایران و اینکه آنها تا سال 2015 نمی توانند به سلاح هسته ای دست پیدا کنند بسیار خوشبینانه باشد و آنها بتوانند در سال آینده میلادی به آن برسند.

وی در ادامه افزود : ما بر اساس تجربیاتی که داریم باید بدانیم که جامعه جهانی باید از این موضوع جلوگیری کند تا تجربه ای همانند کره شمالی تکرار نشود. بر همین اساس ما باید این موضوع را روشن کرده و بر اساس آن عمل کنیم.

فاکس گفت : دولت انگلیس معتقد است که ایران هنوز به اطلاعات لازم برای ساخت سلاح هسته ای نرسیده و این کشور هنوز سلاح هسته ای در اختیار ندارد. اما با این وجود آنها به دنبال غنی سازی اورانیوم و ساخت راکتور آب سنگین هستند که از هر دوی آنها می توان در مقاصد نظامی استفاده کرد.

این در حالی است که چندی پیش "جرمی کوربین" از نمایندگان مجلس عوام انگلیس در میزگردی درباره خاورمیانه در مجلس اعیان انگلیس سخن می گفت در مورد برنامه هسته ای ایران اظهار داشت: ایران از سال ها قبل عضو پیمان عدم اشاعه هسته ای بوده و بارها نیز بر اجرای تعهدات خود بر اساس این پیمان و دیگر قوانین و مقررات بین المللی تاکید کرده است و بر اساس همین مقررات ایران حق دارد برنامه هسته ای غیرنظامی خود را برای تولید انرژی داشته باشد و این حقی قانونی و مشروع است.