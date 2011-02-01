بهره بردرای از 60 میلیارد تومان پروژه عمرانی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌علیرضا نوین در مراسم بهره برداری از خیابان 45 متری میدان افلاک نما به پل کابلی تبریز با اشاره به اهمیت اجرای خیابان 45 متری افلاک نما به پل کابلی گفت: با بهره برداری از این خیابان ضمن متصل شدن توانیر و بزرگراه پاسداران به جنوب شهر، حجم قابل توجهی از ترافیک شهر تبریز در این محدوده مرتفع خواهد شد .

شهردار تبریز گفت: از نمایندگان مجلس درخواست دارم پروژه کمربندی غربی شهر تبریز که قرار بود در نیمه اول امسال به پایان برسد، با تخصیص اعتبارات مورد نیاز به زودی افتتاح شود تا حجم بار ترافیکی از جاده سنتو تبریز کاهش یابد .

نوین همچنین در این مراسم، با اشاره به بهره برداری از پروژه زیرگذر و دوربرگردان جاده سنتو در روزهای گذشته گفت: این پروژه مهم شهری با هزینه ای بالغ بر 400 میلیون تومان و با هدف کاهش تصادفات و حوادث جاده ای، تسهیل دسترسی و عبور و مرور به شهرک مسکونی شهید بهشتی و کارخانجات و واحدهای صنعتی اجرا شده است .

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به افتتاح فاز دوم طرح تبادل دروازه تهران در ایام دهه فجر گفت: براساس مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری قرار بود 50 درصد از اعتبارات این طرح که با هزینه ای بالغ بر 27 میلیارد تومان توسط شهرداری تبریز اجرا می شود با حمایت های دولت تامین شود که تاکنون این امر انجام نگرفته و امیدواریم با پیگیری های نمایندگان شاهد بهره برداری هرچه زودتر این پروژه باشیم .

نوین همچنین احداث مونوریل و تراموا را نیز از مصوبات سفر هیئت دولت به استان آذربایجان شرقی اعلام کرد که تاکنون اجرا نشده است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح ساماندهی مهرانه رود، گفت : متاسفانه با وجود آنکه تاکنون بیش از 30 میلیارد تومان از سوی شهرداری تبریز برای اجرای این پروژه عظیم شهری هزینه شده است و دولت منبع درآمدی برای آبدار کردن این طرح را اعلام کرده ولی تاکنون اقدامات اساسی در این زمینه انجام نیافته است.

شهردار تبریز همچنین با گلایه از شرکت مادر تخصصی مترو در عدم واگذاری واگن های قطار شهری تبریز گفت: شهرداری تبریز سه سال قبل، 30 میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز کرده ولی با این وجود معاون عمرانی وزیر کشور درخواست 30 میلیارد تومان دیگر را برای تحویل واگن های قطار شهری اعلام کرده است .

علی آقا محمدی شهردار منطقه دو تبریز نیز در سخنانی با اعلام این که در سال های اخیر شاهد اجرای پروژه های بزرگ عمرانی، خدماتی در حوزه شهرداری این منطقه بوده ایم، اضافه کرد: برای احداث خیابان 45 متری میدان افلاک نما به پل کابلی بیش از 210 میلیارد ریال هزینه شده است و این پروژه در کمترین زمان ممکن اجرا شده است .

وی همچنین با اشاره به پروژه هایی که تا پایان سال توسط شهرداری منطقه دو به بهره برداری خواهد رسید، افزود: مسیر گشایی خیابان 18 متری عزیزآباد، خیابان رجایی شهر به ویلاشهر، خیابان و پارک حاشیه ای کوی دادگستری، دو پل عابرگذر از مهمترین طرح هایی است که بزودی افتتاح خواهد شد .

در ادامه این مراسم همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در سخنانی با اشاره به اجرای پروژه های مختلف شهری توسط شهرداری تبریز گفت: این سطح از موفقیت زمینه ساز توسعه زیربنایی تبریز نسبت به دهه های گذشته بوده است .

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: استقرار مدیریت برنامه محور در رأس هرم مدیریتی شهرداری و نیز تلاش شبانه روزی مدیران و پرسنل شهرداری برای تحقق اهداف توسعه باعث شده است که ما شاهد تحولات و تغییرات گسترده ای در حوزه مدیریت شهری تبریز باشیم و نام تبریز به عنوان شهری پیشگام در کشور مطرح شود.

وی تاکید کرد: شورای سوم شهر تبریز از آغاز فعالیت همواره توجه خاصی به انجام کارهای علمی و کارشناسی داشته و براین اساس در اولین گام باهمکاری شهرداری تبریز، برنامه میان مدت تبریز 90 را طراحی و اجرا کرد .

وی با اشاره به اینکه احداث خیابان 45 متری میدان افلاک نما به پل کابلی از جمله پروژه های مصوب در برنامه تبریز 90 بود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه با اجرای این پروژه و دیگر پروژه های شهری، شهر تبریز بیش از گذشته در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفته است .

شهرام دبیری در ادامه سخنان خود با عنوان اینکه مرکز پژوهش ها در شورای شهر تبریز ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: لوایح و طرح های پیشنهاد شده در شورای شهر با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاه بصورت علمی ارائه و تصویب می شود.

وی افزود: امیدواریم با اجرا و گسترش فضای سبز در عون بن علی، پارک کوهستان و کمربند سبز در اطراف شهر تبریز، سرانه فضای سبز را به استاندارد جهانی برسانیم .

مجتمع تجاری خدماتی خاوران کلنگ زنی شد

یونس خوشنواز، شهردارمنطقه 9 در مراسم کلنگ زنی مجتمع تجاری خدماتی شهرک خاوران سخنانی با اشاره به عملیات اجرایی در شهرک خاوران گفت: عملیات آماده‌سازی شهرک خاوران به عنوان یکی از بزرگ ‌ترین پروژه‌های کلانشهر تبریز با سرعت و جدیت تمام در حال اجراست .

خوشنواز به قرارگرفتن آزاد راه تبریز- زنجان و راه آهن تبریز- میانه در جوار این شهرک اشاره کرد و افزود: سهولت دسترسی به زیرساختهای حمل و نقل ظرفیت خوبی را برای این شهرک مدرن فراهم ساخته است .

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مراکز اداری، بهداشتی، آموزشی و تفریحی، مراکز تجاری، گردشگری و همچنین ورزشی در سطح فرا منطقه ای برای این شهرک و ساکنان آن در نظر گرفته شده است