یک هزار معلم از شهرستانهای تهران به پایتخت منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی یزدی خواه روز سه شنبه در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران و تودیع به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران که با حضور وزیر آموزش و پرورش در فرهنگسرای بهمن برگزار شد، افزود: با گذشت بیش از یک هفته از آغاز سال تحصیلی بسیاری از معلمان را از کف کلاس خارج کرده و به مدارس شهر تهران فرستادیم.

وی با اشاره به تکریم جایگاه معلمان در شهرستانهای تهران گفت: اما بسیاری از معلمان به رغم مسافت دوری که با شهرستانهای تهران داشتند، به مدارس خود برگشتند و این نشان از تکریم معلمان در آموزش و پرورش شهرستانهای تهران دارد.

یزدیخواه با بیان اینکه پنج سال و یک ماه و چهار روز در آموزش و پرورش شهرستانهای تهران مدیریت کرده است، اظهار کرد: امسال توانستیم در شهرستانهای تهران پروژه شیر مدارس را با ایجاد رقابت بین شرکتهای تولید کننده شیر و با یک میلیارد و 400 میلیون تومان صرفه جویی در کاهش قیمت اجرا کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: همچنین 10 درصد از کل متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در تابستان امسال از شهرستانهای تهران بوده اند که با این وجود کم مسئله ترین استان در بحث استخدامها بوده ایم.

وی به مدارس خیر ساز اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بیشترین کمکهای خیرین برای ساخت مدرسه مربوط به شهر تهران است اما توانسته ایم دو سوم از این کمکها را به رغم نیاز شهر تهران در شهرستانهای تهران برای مقاوم سازی و بهسازی مدارس جذب و بکار گیریم.