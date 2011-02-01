روحانیون در خط مقدم انقلاب و آگاهی به مردم بودند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام سید سجاد موسویون ظهر سه شنبه در حضور مسئولین استانی، فرماندهان واحدهای مقاومت، فرهنگیان، اساتید و دانشجویان تصریح کرد: امام خمینی(ره) با آنکه هیچ نیروی انتظامی و خارجی پشتیبان او نبود با استقامت آمد و گفت: "من تو دهن این دولت می زنم، من دولت تعیین می کنم" و همان چیزی که فرمودند عملی کردند و این نشان می دهد که نصرت خدا همیشه پیروز است.

حجت الاسلام موسویون با اشاره به جمله امام در رابطه با صدور انقلاب به همه جهان، خاطر نشان کرد: امروز شاهد صدور انقلاب اسلامی ایران در همه نقاط دنیا هستیم و این همان چیزی است که در آن زمان برای برخی افراد غیر ممکن می نمود.

وی با بیان اینکه کمک کردن به مومنین وعده خداست اظهار داشت: همه این پیروزی های به دلیل پیروی از رهبری الهی است و وجود یک رهبر در جامعه چه به حق و چه نا حق ضروری است چرا که مردم را گرد یکدیگر جمع می کند.

امام جمعه موقت زنجان گفت: این انقلاب به سادگی به دست نیامده بلکه حاصل هزاران شهید، شکنجه ها، زندان ها و خون دل خوردن هاست.

حجت الاسلام موسویون با بیان اینکه نسل جدید شاهد وقایع انقلاب نبوده اند خاطر نشان کرد: چنان خفقانی در آن زمان وجود داشت که انسان در کنار خانواده خودش نمی توانست اطمینان خاطر داشته باشد و کوچکترین حرکتی مشمول ظلم دولت بود.

وی افزود: در دوران پیش از انقلاب مسئولیت های دولتی به افراد لامذهب و بی دین و بهایی ها سپرده می شد و تمام تلاش شرق و غرب این بود که مرکز تبلور اسلام که ایران بود خفه و نابود شود.

امام جمعه موقت زنجان تصریح کرد: اما امام در مقابل همه اینها تا پای جان ایستاد و با هدایت مردم، انقلاب اسلامی ایران را به ثمر رساند.