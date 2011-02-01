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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

حجت الاسلام موسویون:

روحانیون در خط مقدم انقلاب و آگاهی به مردم بودند

زنجان - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت زنجان گفت: روحانیون در خط مقدم انقلاب بودند و با آگاهی دادن به مردم، سبب اتحاد آنها شدند که این اتحاد در کنار ایمان و استقامت و پیروی از امام راحل موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام سید سجاد موسویون ظهر سه شنبه در حضور مسئولین استانی، فرماندهان واحدهای مقاومت، فرهنگیان، اساتید و دانشجویان تصریح کرد: امام خمینی(ره) با آنکه هیچ نیروی انتظامی و خارجی پشتیبان او نبود با استقامت آمد و گفت: "من تو دهن این دولت می زنم، من دولت تعیین می کنم" و همان چیزی که فرمودند عملی کردند و این نشان می دهد که نصرت خدا همیشه پیروز است.

حجت الاسلام موسویون با اشاره به جمله امام در رابطه با صدور انقلاب به همه جهان، خاطر نشان کرد: امروز شاهد صدور انقلاب اسلامی ایران در همه نقاط دنیا هستیم و این همان چیزی است که در آن زمان برای برخی افراد غیر ممکن می نمود.

وی با بیان اینکه کمک کردن به مومنین وعده خداست اظهار داشت: همه این پیروزی های به دلیل پیروی از رهبری الهی است و وجود یک رهبر در جامعه چه به حق و چه نا حق ضروری است چرا که مردم را گرد یکدیگر جمع می کند.

امام جمعه موقت زنجان گفت: این انقلاب به سادگی به دست نیامده بلکه حاصل هزاران شهید، شکنجه ها، زندان ها و خون دل خوردن هاست.

حجت الاسلام موسویون با بیان اینکه نسل جدید شاهد وقایع انقلاب نبوده اند خاطر نشان کرد: چنان خفقانی در آن زمان وجود داشت که انسان در کنار خانواده خودش نمی توانست اطمینان خاطر داشته باشد و کوچکترین حرکتی مشمول ظلم دولت بود.

وی افزود: در دوران پیش از انقلاب مسئولیت های دولتی به افراد لامذهب و بی دین و بهایی ها سپرده می شد و تمام تلاش شرق و غرب این بود که مرکز تبلور اسلام که ایران بود خفه و نابود شود.

امام جمعه موقت زنجان تصریح کرد: اما امام در مقابل همه اینها تا پای جان ایستاد و با هدایت مردم، انقلاب اسلامی ایران را به ثمر رساند.

کد مطلب 1244096

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