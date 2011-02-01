ورود امام پایان یک انتظار برای آغاز یک حرکت جدید بود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام اصغر موسوی به نیابت از حجت الاسلام واعظی امام جمعه زنجان، پیش از ظهر سه شنبه در مراسم دیدار مسئولین، فرماندهان واحدهای مقاومت و اساتید و دانشجویان افزود: خیل عظیم مردم کشور از قبل در انتظار این دهه بزرگ نشسته بودند و بسیاری با امام همسو شده و برخی ماندند و امروز جهان اسلام از این در رحمتی که توسط انقلاب ایرا گشوده شد به عالم انسانیت ورود پیدا می کنند.

حجت الاسلام موسوی، 12 بهمن 57 را روز طلیعه برای انقلاب، اسلام و شریعت دانست و خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران پایانی برای انسان های آزاده برای تحقق نابودی طاغوتیان و زمینه سازی برای ظهور امام عصر (عج) بود.

وی 12 بهمن را دارای ریزش و رویش عنوان کرد و گفت: در این روز کسانی که خود را همه چیز اسلام می دانستند بر خلاف ادعای خود به میدان مبارزه با امام راحل بر آمدند و عده ای نیز راه خود را در مسیر امام ادامه دادند.

امام جمعه موقت زنجان اظهار داشت: مردم هوشیار و آگاه ایران با اتحاد یکدیگر و به پشتوانه انقلاب و مقام معظم رهبری انقلاب را به عالم اسلام و عالم بشریت صادر می کنند.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه در حال حاضر نیز دشمنان بسیاری در کمین انقلاب نشسته اند، تصریح کرد: امروز حرکت های الهی در کشورهای اسلامی آنگونه به جوش و خروش رسیده که تمامی سنگرهای بی مبالاتی و مسیرهای غلط را پشت سر خواهند گذاشت.

وی حرکت اسلامی عرب را برگرفته از انقلاب اسلامی پویا و صف شکن دانست و گفت: این حرکت نورانی به وعده ای محقق خواهد شد و نصرت خود را بر روی زمین پیاده خواهد کرد.