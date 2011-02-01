600 مدرسه سما در کشور راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا ایرانبخش پیش از ظهر سه شنبه در نشست با مدیران مدارس سما در علی آباد، ضمن تبیین جایگاه آموزش عالی، دانشگاه را محلی برای تجلی علم و فناوری و سرچشمه توسعه همه جانبه کشور اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: گسترش علم و فناوری مستلزم فراهم نمودن شیوه های نوین فراگیری علم و دانش در جوامع انسانی است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت و کمبود فضای آموزشی برای داوطلبان تحصیل در مقطع آموزش عالی و همچنین ترسیم فرآیند کلان رشد و توسعه کشور در سال های اولیه بعد از پیروزی انقلاب، کمبود شدید در منابع انسانی متخصص و ماهر احساس شد که با حمایت ویژه فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)و پیگیری های مداوم دکتر جاسبی دانشگاه آزاد اسلامی پایه گذاری و به مرکزی مهم و تاثیرگذار در تامین نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده مبدل شد.

رئیس واحد علی آباد کتول گفت: دانشگاه آزاد اسلامی پس از 28 سال تلاش، پویایی و بالندگی، در حالی راه پرافتخار خود را با سربلندی و سرافرازی می پیماید که در اقصی نقاط میهن اسلامی واحد های دانشگاهی و مراکز آموزشی را برای پرورش آینده سازان این مرز و بوم ایجاد کرده و در توسعه کیفی و رشد همه جانبه علم و دانش در همه مقاطع تحصیلی خوش درخشیده است.



ایرانبخش در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح سیاست های دانشگاه آزاد اسلامی در گسترش عرصه آموزش فنی و حرفه ای در کشور گفت: در سال 1370 با توجه به محدودیت های آموزش و پرورش از نظر توسعه فضای آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی طرح جامعی برای توسعه مدارس غیر انتفاعی کشور پیشنهاد نمود که راه اندازی بیش از 114 آموزشکده ، 600 مدرسه سما با بیش از 60 هزار دانش آموز ثمره این طرح عظیم است.



پژوهشگر برتر منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب که امروز به لطف الهی دانشگاه آزاد اسلامی به چنان درجه و مرتبه ای رسیده است که عضویت در آن به یک افتخار مبدل شده است، از تمام مدیران خواست تا با برنامه ریزی دقیق و منسجم بر گسترش و اعتلای دانش و پژوهش و ارتقای شاخص های کمی و کیفی همراه با تولید علم و انتقال تکنولوژی همت گمارند.