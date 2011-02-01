64 درصد معلمان زنجان دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر نظری صبح سه شنبه در آغاز ایام دهه فجر و مراسم نواختن زنگ انقلاب به صورت نمادین در دبیرستان مهدیه ناحیه دو زنجان، با بیان اینکه با اشاره به تعداد دانش آموزان در سال 57 در مقایسه با اکنون اظهار داشت: در حال حاضر شاهد رشد 10برابری تعداد مدارس و دانش آموزان مقطع متوسطه در استان هستیم.

نظری تصریح کرد: با توجه به آمارهای موجود می توان گفت آموزش و پرورش زنجان و کشور پیش از انقلاب در سطح ابتدایی بوده و امروز در سطح بالایی از پوشش تحصیلی قرار دارد.

وی پوشش تحصیلی دانش آموزان به ویژه دختران را در سالهای پس از انقلاب بسیار رو به رشد عنوان کرد و اظهار داشت: در سالهای پیش از انقلاب به دلیل عدم اعتماد خانواده ها به نظام این قشر از تحصیلات محروم بودند که در حال حاضر شاهد حضور دختران در همه عرصه های آموزش از ابتدایی تا آموزش عالی هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان یادآور شد: بر اساس اعلام دفتر توسعه سازمان ملل، رشد کشور ایران از ابتدای انقلاب تا کنون در زمینه شاخص های توسعه بر حسب امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی و درآمد واقعی مردم 40 برابر شده است.

نظری افزود: در سند چشم انداز 20 ساله نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، ایران کشوری توسعه یافته است و سطح اقتصادی و اجتماعی بالاتر نسبت به کشورهای منطقه قرار دارد و در سال 2010 نیز کشور ایران از سوی سازمان بین الملل به عنوان کشوری با توسعه بالا معرفی شد.

وی با اشاره به برنامه های مختلف کمیته فرهنگیان و دانش آموزان گفت: برنامه های این کمیته در دو محور انتقال فرهنگ، ارزش ها و آرمان های انقلاب و بیان نقش ولایت فقیه در پیروزی انقلاب و بیان دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه هاست.