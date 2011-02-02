آرای فرگه بررسی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرگه یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان سنت فلسفه تحلیلی به شمار می‌رود که تأثیر زیادی بر منطق و فلسفه منطق معاصر داشته است.

فرگه در کنار راسل و ویتگنشتاین به عنوان یکی از بنیانگذاران روش تحلیلی شناخته می‌شود. فلسفه تحلیلی برای مدت زیادی در قرن بیستم بر دنیای انگلیسی زبان تسلط و سیطره داشته است.

این کتاب به بررسی دیدگاه فرگه درباره زبان و متافیزیک می‌پردازد. بر این اساس کتاب او با عنوان "درباره حس و ارجاع" مورد توجه مندلسون قرار گرفته است.

به اعتقاد نویسنده آثار فرگه درباره زبان و متافیزیک در صد سال اخیر کم نظیر بوده‌اند. این همانی، وجود و حقیقت از جمله مفاهیمی هستند که دیدگاه فرگه درباره آنها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در این اثر مفهوم این همانی به طور ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس دیدگاه راسل در این باره نیز مورد توجه نویسنده کتاب است.

این کتاب با عنوان "فلسفه گوتلوب فرگه" ماه آینده میلادی از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر می‌شود.