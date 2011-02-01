عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در دروسی که بیش از 70 درصد شرکتکنندگان در سراسر کشور موفق به کسب نمره حدنصاب نشدهاند امتحان پایان ترم مجدد برگزار میشود که این آزمون مجدد تحت عنوان آزمون ریزشی نامیده میشود.
معاون دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: یک یا چند درس در هر ترم وجود دارند که 70 درصد دانشجویانی که در کل کشور در امتحانات این درسها شرکت کردهاند نمرهای پائینتر از حدنصاب کسب کردهاند.
وی حدنصاب نمره برای هر درس در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور را 12 و حدنصاب نمره برای هر درس در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور را 14 اعلام کرد.
معتمدی زمان اعلام دروسی که امتحان پایان ترم برای آنها به صورت مجدد برگزار میشود را پایان امتحانات اعلام کرد.
معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور در پاسخ به اینکه آیا دانشجویانی که حدنصاب نمره را کسب کردهاند مجبور به شرکت در امتحان مجدد هستند یا خیر به مهر گفت: دانشجویانی که حدنصاب نمره را کسب کردهاند هم می توانند در آزمون مجدد شرکت کنند و هم میتوانند شرکت نکنند.
معتمدی خاطرنشان کرد: دانشجویانی که حدنصاب نمره در امتحان دروس ریزشی را کسب کرده اما در آزمون مجدد هم شرکت میکنند اگر نمرهای که در آزمون مجدد کسب میکنند کمتر از نمرهشان در آزمون اولیه باشد، همان نمره قبلی یعنی نمره اولین امتحان برایشان محسوب میشود.
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