حرف اصلی "مرگ کسب و کار من است" توجه به اخلاقیات است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ثقفی، تهیه کننده فیلم "مرگ کسب و کار من است" ضمن بیان این موضوع گفت: فیلم "مرگ کسب و کار من است" توسط جوان‌ترین کارگردان سینمای ایران امیر ثقفی، کارگردانی شده و حضور این فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران، امتیازی برای او است تا کارش در کنار آثار پیشکسوتان مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: تمام منتقدان و افرادی که این فیلم را دیده‌اند معتقدند که فیلم از ساختاری حرفه‌ای و سوژه‌ای متفاوت برخوردار است. این فیلم به انسانی می‌پردازد که برای تنازع بقا تلاش می‌کند و برای ارائه این مفهوم ماجرای سه مرد را به تصویر می‌کشد که هر کدام سفری را آغاز می‌کنند؛ یکی سفر جان، دیگری سفر جسم و دیگری سفر عشق.

ثقفی تصریح کرد: در واقع مفهوم کلی فیلم این است که نباید از مکافات عمل غافل شد و اینکه گاهی انسان‌ها در زندگی بر اثر عدم شناخت ممکن است اشتباهی کنند که این اشتباه، معلولیت فاجعه آمیزی به وجود می‌آورد.

وی خاطرنشان ساخت: موضوع فیلم کاملا جهان شمول است و زمان و مکان خاصی ندارد بلکه در هر جای دنیا امکان وقوع دارد. نگارش فیلمنامه این فیلم هشت ماه طول کشید که در این مدت چهار بار بازنویسی شد. پیش تولید را پاییز سال گذشته شروع کردیم اما تصویربرداری به‌دلیل مشکلات جوی به تاخیر افتاد چرا که یکی از لوکیشن‌های فیلم فضایی برفی می‌طلبید و ما منتظر بارش برف شدیم. طی این مدت چندین منطقه را بازبینی کرده و در نهایت در منطقه کوهستانی نور در استان مازندران لوکیشن مورد نظرمان را پیدا کردیم و یک گروه 50 نفری حدود دو ماه در آنجا مستقر شدند تا فیلمبرداری به انجام رسد.

این تهیه کننده درباره عوامل این فیلم گفت: در این فیلم از عوامل بسیار خوب و حرفه‌ای استفاده کردیم. همدلی همه افراد خیلی مهم بود. ما چهار صبح بیدار می‌شدیم و سه ساعت در برف و جاده مه آلود حرکت می‌کردیم تا به لوکیشن برسیم و حدود ساعت شش غروب بازمی‌گشتیم.