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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

به مناسبت دهه فجر؛

سه طرح تبلیغات اسلامی در استان سمنان به بهره برداری می رسد

سه طرح تبلیغات اسلامی در استان سمنان به بهره برداری می رسد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از افتتاح سه طرح فرهنگی، مذهبی تبلیغات اسلامی در استان سمنان به مناسبت دهه فجر خبر داد.

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: پایگاه فرهنگی دارالقرآن، پایگاه فرهنگی ابراهیم آباد سفلی و پایگاه فرهنگی کرنگ طرح های آماده بهره برداری است.

وی تصریح کرد: پایگاه فرهنگی دارالقرآن از پروژه های استانی است که ساخت آن در سال 85 شروع  شد.

شکری پایگاه فرهنگی ابراهیم آباد سفلی را از پروژه های استانی عنوان کرد و اظهار داشت: ساخت این پایگاه از سال 87 با 450 میلیون ریال اعتبار از محل استانی آغاز شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اعتبار پایگاه فرهنگی روستای کرنگ را 270 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی عنوان و تصریح کرد: عملیات اجرایی این طرح در سال 88 آغاز و کمتر از یکسال به بهره برداری رسید.

کد مطلب 1244117

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