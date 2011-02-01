به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ غلامزاده در همایش توانمندی سازمانهای مردم نهاد و نقش آنها در مدیریت بحران، مشارکت و حضور گسترده مردم در عرصههای مختلف را بزرگترین سرمایه و پشتوانه نظام در طول سی سال گذشته دانست و بر لزوم تلاش در جهت حفظ و صیانت از این سرمایه و میراث ارزشمند تأکید کرد.
وی حوادث و اتفاقات اخیر در کشورهای منطقه را ناشی از فاصله گرفتن دولتهای حاکم این کشورها از مردم دانست و با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی در شکلگیری این رویدادها افزود: حوادث و بحرانهای به وجود آمده در کشورهایی همانند تونس، مصر و یمن بیانگر این است که پیش بینیهای حضرت امام(ره) در مورد صدور انقلاب اسلامی در حال تحقق است.
معاون استاندار قم با اشاره به نقش مهم سمنها در عرصههای مختلف اظهار داشت: سازماندهی کمکهای مردمی در قالب سازمانهای مردم نهاد در امدادرسانی و کاهش تلفات حوادث و بلایای طبیعی بسیار موثر خواهد بود.
غلامزاده با تأکید بر لزوم برنامهریزی برای استفاده هرچه بیشتر از توانمندیهای عظیم سمنهای استان تصریح کرد: تشکلهای مردمی به عنوان یکی از کارگروههای تخصصی 14 گانه مدیریت بحران استان محسوب میشود که باید زمینه برقراری تعامل و هماهنگی بیش از پیش تشکلهای مردمی با سایر کارگروهها و دستگاههای عضو مدیریت بحران استان توسط این کارگروه فراهم گردد.
فضای فعالیت سمنها باید فضایی دینی و بانشاط باشد
همچنین در این همایش معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در سخنانی با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری نخستین همایش توانمندیهای سازمانهای مردم نهاد استان و نقش آنها در مدیریت بحران، تشکیل این نمایشگاه را گامی مؤثر برای معرفی بخشی از ظرفیتها و توانمندیهای سمنهای استان دانست و ابراز امیدواری کرد که در آینده با تأمین فضا و امکانات لازم، امکان معرفی بهتر عملکرد و قابلیتهای تمامی تشکلهای فعال در استان فراهم شود.
احمد حاجیزاده با بیان اینکه رویکرد اصلی این همایش معرفی اهمیت و نقش سمنها در مدیریت بحران است با اشاره به ابعاد بحرانها اعم از بلایای طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، فعالیت سمنها در چارچوب اساسنامههای خود را از مصادیق پیشگیری از بحران برشمرد.
وی افزود: وقتی سمنهایی در زمینه ارتقاء فرهنگ عمومی، تعمیق باورهای دینی و ارزشی جوانان و نوجوانان و آگاهی بخشی پیرامون مسائل و مشکلات مختلف اجتماعی فرهنگی و مذهبی فعالیت می کنند همگی این اقدامات در راستای پیشگیری و ایجاد مصونیت در برابر بحرانها و آسیبهای گوناگون اجتماعی است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با بیان اینکه فضای فعالیت سمنها باید فضایی دینی و با نشاط باشد بر لزوم تلاش مسئولان این سازمانها در جهت بصیرت افزایی، تقویت روح همگرایی، مسئولیت پذیری و وظیفهشناسی اعضا تاکید کرد.
حاجیزاده عضویت و فعالیت جوانان و نوجوانان در سمنها را زمینه و فرصت مناسبی برای آماده کردن این افراد برای ورود بهتر به اجتماع بزرگتر دانست و افزود: سمنها باید با ارائه کارهای نو، بدیع و جذاب به دنبال پرورش و شکوفا ساختن قوا و استعدادهای خلاق و مبتکر جوانان باشند.
وی با اشاره به ضرورت تلاش در جهت افزایش سطح مشارکت و گسترش جامعه آماری تحت پوشش سمنها، بر لزوم قانونمندی و تعهد مسئولان و اعضای سمنها نسبت به قوانین و مفاد اساسنامه تشکلها تاکید کرد.
معاون استاندار قم با اشاره به مشکلات موجود در مسیر فعالیت سمنها، از فردمحوری، فقدان برنامه ریزی بلند مدت، بیتوجهی به اهداف و مقررات، استفاده ابزاری و داشتن نگاه اقتصادی و آرمان گرا به مسائل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی جامعه را به عنوان مهمترین مشکلات و آسیبهای جدی این حوزه نام برد و افزود: باید متولیان و دست اندرکاران امر اهتمام ویژهای را نسبت به حل این مشکلات داشته باشند.
لازم به توضیح است که در پایان این همایش از سمنهای برتر در نمایشگاه توانمندیهای سمنهای استان و نقش آنها در مدیریت بحران تجلیل به عمل آمد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری قم، سازماندهی کمکهای مردمی در قالب سازمانهای مردم نهاد را در کاهش تلفات حوادث و بلایای طبیعی بسیار موثر عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ غلامزاده در همایش توانمندی سازمانهای مردم نهاد و نقش آنها در مدیریت بحران، مشارکت و حضور گسترده مردم در عرصههای مختلف را بزرگترین سرمایه و پشتوانه نظام در طول سی سال گذشته دانست و بر لزوم تلاش در جهت حفظ و صیانت از این سرمایه و میراث ارزشمند تأکید کرد.
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