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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

از سوی کمیته داوران ؛

اسامی داوران هفته بیست و یکم اعلام شد/ ترکی داور پرسپولیس - نفت آبادان

اسامی داوران هفته بیست و یکم اعلام شد/ ترکی داور پرسپولیس - نفت آبادان

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر را اعلام کرد که بر این اساس دیدار پرسپولیس و نفت آبادان را محسن ترکی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته بیست و یکم لیگ برتر طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری (16 و 17 بهمن) برگزار خواهد شد. اسامی داوران این رقابتها به شرح زیر است :
 

شنبه 16/11/89
* ذوب آهن اصفهان- سایپا البرز ، ساعت 15 ، ورزشگاه فولاد شهراصفهان
داور : هدایت ممبینی، کمک ها : سید علی نژادیان و مصطفی فراهانی داور چهارم : جواد شرفی، ناظر: سعید بطحائی
 
* فولاد خوزستان - نفت تهران، ساعت 15 ، ورزشگاه تختی اهواز
داور: محسن قهرمانی کمک ها : صفدر احمدی و مجید شمس ، داور چهارم : رسول احمدی، ناظر: اسماعیل صفیری
 
* شهرداری تبریز- مس کرمان، ساعت 15 ، ورزشگاه یادگار امام- تبریز
داور: محمد حسین اسدی، کمک ها: صادق نوری و بهرام حسینی نقوی، داورچهارم : علیرضا شیخی ناظر: فریدون اصفهانیان
 
* ملوان بندر انزلی - پیکان قزوین ، ساعت 15 ، ورزشگاه تختی انزلی
داور : البرزحاجی پور ، کمک ها: رحیم شاهین و سجاد طوری ، داور چهارم : علیرضا اکرمی ، ناظر: فرج اله یثربی
 
* شاهین بوشهر- فولاد مبارکه ، ساعت 15 ، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: سعید مظفری زاده، کمک ها: مرتضی کریمی و محمدرضا منصوری ، داورچهارم : پیروز سیف اله پور، ناظر: زاهد بحرینی
 
* راه آهن – صبای قم ، ساعت 15 ، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: علیرضا فغانی ، کمک ها: حسین خانبان و مهدی عالیقدر ، داور چهارم: محمدرضا فغانی ، ناظر: حسین خوشخوان

* پرسپولیس - نفت آبادان ، ساعت 15:45 ، ورزشگاه آزادی تهران
داور : محسن ترکی ، کمک ها : رضا سخندان و مسعود فرح نیا ، داور چهارم : سعید فتاحی ، ناظر: عبداله با عزم

* پاس همدان - تراکتورسازی ، ساعت 15:45 ، ورزشگاه قدس همدان
داور : احمد صالحی ، کمک ها : مجید ویشگاهی و محبت علی رضایی تبار ، داور چهارم : محمد ملکی، ناظر: محمد ریاحی
 
یکشنبه - 17 /11/89
* استیل آذین - استقلال ، ساعت 15:45 ، ورزرشگاه آزادی تهران
داور : تورج حق وردی ، کمک ها : علیرضا کهوری و محمدرضا ابوالفضلی ، داورچهارم : فرشید افشار، ناظر:غلامرضا بهروان
کد مطلب 1244121

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