اسامی داوران هفته بیست و یکم اعلام شد/ ترکی داور پرسپولیس - نفت آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته بیست و یکم لیگ برتر طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری (16 و 17 بهمن) برگزار خواهد شد. اسامی داوران این رقابتها به شرح زیر است :



شنبه 16/11/89

* ذوب آهن اصفهان- سایپا البرز ، ساعت 15 ، ورزشگاه فولاد شهراصفهان

داور : هدایت ممبینی، کمک ها : سید علی نژادیان و مصطفی فراهانی داور چهارم : جواد شرفی، ناظر: سعید بطحائی



* فولاد خوزستان - نفت تهران، ساعت 15 ، ورزشگاه تختی اهواز

داور: محسن قهرمانی کمک ها : صفدر احمدی و مجید شمس ، داور چهارم : رسول احمدی، ناظر: اسماعیل صفیری



* شهرداری تبریز- مس کرمان، ساعت 15 ، ورزشگاه یادگار امام- تبریز

داور: محمد حسین اسدی، کمک ها: صادق نوری و بهرام حسینی نقوی، داورچهارم : علیرضا شیخی ناظر: فریدون اصفهانیان



* ملوان بندر انزلی - پیکان قزوین ، ساعت 15 ، ورزشگاه تختی انزلی

داور : البرزحاجی پور ، کمک ها: رحیم شاهین و سجاد طوری ، داور چهارم : علیرضا اکرمی ، ناظر: فرج اله یثربی



* شاهین بوشهر- فولاد مبارکه ، ساعت 15 ، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: سعید مظفری زاده، کمک ها: مرتضی کریمی و محمدرضا منصوری ، داورچهارم : پیروز سیف اله پور، ناظر: زاهد بحرینی



* راه آهن – صبای قم ، ساعت 15 ، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: علیرضا فغانی ، کمک ها: حسین خانبان و مهدی عالیقدر ، داور چهارم: محمدرضا فغانی ، ناظر: حسین خوشخوان



* پرسپولیس - نفت آبادان ، ساعت 15:45 ، ورزشگاه آزادی تهران

داور : محسن ترکی ، کمک ها : رضا سخندان و مسعود فرح نیا ، داور چهارم : سعید فتاحی ، ناظر: عبداله با عزم



* پاس همدان - تراکتورسازی ، ساعت 15:45 ، ورزشگاه قدس همدان

داور : احمد صالحی ، کمک ها : مجید ویشگاهی و محبت علی رضایی تبار ، داور چهارم : محمد ملکی، ناظر: محمد ریاحی



یکشنبه - 17 /11/89