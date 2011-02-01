برخورد شدید با اشرار باید در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد دهقان عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه رزمایش عاشورا در جنوب کرمان اظهار داشت: پیشرفت و توسعه جنوب کرمان در سایه امنیت صورت خواهد گرفت و در این راستا برخورد جدی با اشرار ضروری است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد در سایه ی امنیت رقم می خورد اظهار داشت: ماموران انتظامی استان تاکنون از دستاوردها و نتایج خوبی در اجرای رزمایش عاشورا بهره مند شدند.

وی با تقدیر از برگزاری رزمایش بزرگ عاشورا در این منطقه افزود: استان کرمان با توجه به موقعیتی که دارد با مشکلات عدیده ای از جمله پدیده مواد مخدر روبرو است.

وی خطاب به مسئولین انتظامی استان کرمان گفت: ستاد راهبردی در خصوص ایجاد امنیت در منطقه جنوب استان کرمان باید راه اندازی شود.

وی خواستار همکاری سازمان ها، ادارات و دستگاههای امنیتی با نیروی انتظامی شد و گفت: نباید بگذاریم عده ای خود سر و فرصت طلب برای رسیدن به منافع خود در کشور ایجاد ناامنی کنند.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی در هر شرایط باید بصیر، عالم و در برخورد با قاچاقچیان از قاطعیت لازم برخوردار باشند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان کهنوج از اجرای رزمایش نیروی انتظامی در جنوب استان به جهت برخورد جدی با مخلین و ناامن کنندگان قدردانی کرد.