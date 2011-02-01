زنگ انقلاب درخانه تولد امام در استان مرکزی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، این مراسم صبح سه شنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، استاندار، اعضای شورای اداری استان و جمعی از مسئولان محلی و مردم شهرستان خمین برگزار شد.

همجنین به مناسبت سالروز ورود رهبر کبیر انقلاب به ایران اسلامی، زنگ انقلاب روز سه شنبه در مدارس شهرستان اراک به صدا در آمد.

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان مرکزی طی مراسمی در آموزشگاه راهنمایی دخترانه انقلاب اسلامی اراک افزود: هدف امام خمینی (ره) از انقلاب اسلامی، اعتلای اسلام و عمل به احکام اسلام بود.



محسن سجادی افزود: اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان باید هوشیار باشند و در پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی این مرز و بوم تلاش کنند.

