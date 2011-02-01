زنگ انقلاب در یکی از مدارس اصفهان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی و به مناسبت سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) زنگ انقلاب هر سال در این روز نواخته می‌شود و برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان در قالب بخشنامه ابلاغی از وزارت آموزش و پرورش و یا ابتکاری مسوولان استانی و شهرستانی در مدارس به اجرا در می‌آید.

در نخستین روز از دهه فجر همزمان با سراسر کشور، زنگ انقلاب به صورت نمادین صبح سه شنبه در مدرسه راهنمایی دخترانه هفتم محرم شهر اصفهان توسط رییس اداره آموزش و پرورش استان اصفهان به صدا درآمد.

سید مجید عاملیان پس از به صدا در آوردن زنگ انقلاب در مدرس راهنمایی دخترانه هفتم محرم ، فرارسیدن ایام دهه فجر را به فرهنگیان و دانش آموزان تبریک گفت.

در این مراسم مسوولان آموزش و پرورش شهر اصفهان و تنی چند از فرهنگیان ناحیه پنج حضور داشتند.

در پایان این مراسم به 22 نفر از دانش آموزان به قید قرعه جوایزی از سوی اداره آموزش و پرورش اهدا شد.