ارتقاء مهارتهای اجتماعی زمینه کاهش جرم را مهیا می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمود محمدی دوشنبه شب در جمع مسئولان آموزش و پرورش راور اظهارداشت: مهمترین بستر آموزش در دوران تحصیل و مقاطع نوجوانی وجوانی است.

وی گفت: پرورش و تربیت جوانان در کنار ارایه آموزشهای مختلف، زمینه کاهش جرایم را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: همکاری دادگستری و آموزش وپرورش نقش زیادی در آگاهی بخشی به نسل جوان و جلوگیری از گرفتاری او در دامهای شیطانی ایفا خواهد کرد.

این مسئول قضایی با تاکید بر نقش پیشگیری از وقوع جرایم یادآور شد: اجرای برنامه های پیشگیرانه ضمن کاستن از تعداد پرونده های دادگستری، باعث سالم سازی و شادابی جامعه خواهد بود.

رئیس دادگستری راور خاطر نشان کرد: راه اندازی هسته های دانش آموزی برای شناسایی آسیب های اجتماعی و عوامل ارتکاب جرایم در سطح جامعه می تواند به دستگاه قضایی و انتظامی کمک کند.

دادستان راور نیز با اشاره به کمبود امکانات فرهنگی ،تفریحی و رفاهی در سطح این شهرستان گفت: این امر باعث وجود معضلات و آسیب های فردی و اجتماعی و گرایش جوانان به سمت تفریحات ناسالم، اعتیاد، ابتذال و سرخوردگی اجتماعی می شود.

سیدمهدی قویدل افزود: انجام کارهای علمی پژوهشی و بهره مندی از توان فکری جوانان می تواند زمینه تشویق و ترغیب آنان را به مشارکت در امور وآشنایی با خطرات و آسیب های اجتماعی فراهم آورد.