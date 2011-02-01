هر"الله اکبر"میخی بر تابوت رژیم صهیونیستی است/ شباهت مبارک و شاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس ظهر امروز سه شنبه در حاشیه ویژه مراسم یوم الله 12 بهمن که در مرقد حضرت امام برگزار شده بود در جمع خبرنگاران و در خصوص تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: همه تحلیل گران شرق می دانند که ملت اسلام در آستانه تجدید حیات اسلامی و هویت واقعی اش قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: ما شاهد بازگشت ملل لبنان و فلسطین به آرمان های مکتب الهی هستیم و این حقیقت را امروز در عراق، تونس و مصر مشاهده می کنیم.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه مردم هم با شعارهای خود که برآمده از آموزه های دینی است خواستار حاکمیت اسلام هستند، به پیشینه تاریخی مصر اشاره کرد و گفت: کشور مصر در طول حیات علمی خود چهره های شاخصی را تربیت کرده است و جوانان مسلمان مصر امروز به پشتیبانی انقلابی خود اقتدا کرده اند.

وی در خصوص شباهت مواضع حسنی مبارک با شاه ایران گفت: باید از مواضع آنها شباهتشان را ببنیم . مبارک به مردم مسلمان مصر اجازه نداد که به مردم غزه کمک کنند و شاه هم متحد اسرائیل و نظام سلطه بود و این دو نظام از این جهت با هم سنخیت جدی دارند.

وی با تاکید بر اینکه آینده رژیم صهیونیستی این است که محو شود، گفت: نمی توان در قلب جهان اسلام یک رژیم بیگانه آفرید و به آینده آن امیدوار بود و رژیم صهیونیستی نمی تواند در میان امواج پرخروش جهان اسلام به حیات خود ادامه دهد.

ابوترابی تصریح کرد: خشم ملل اسلامی متوجه جنایات رژیم صهیونیستی و دنیای استکبار است و هر فریاد الله اکبر یک میخ بر تابوت رژیم صهیونیستی است.