برنامه های بزرگداشت دهه فجر در استان سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، در اولین روز از دهه مبارک فجر در استان سمنان استاندار سمنان و مسئولان استان با حضور در مرقد مطهر امام زاده یحیی(ع) و گلباران مزار شهدای سمنان سالروز ورود حضرت امام راحل را گرامی داشتند.

در مراسم ویژه‌ای در گلزار شهدای سمنان اقشار مختلف مردم و مسئولان استان با اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ امام خمینی کبیر (ره) ادای احترام کردند.

زنگ انقلاب در مدارس استان سمنان همزمان با حضور ورود بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در همه مدارس استان سمنان به صدا در آمد .

بیش از 600 عنوان برنامه در این دهه در استان سمنان برگزار می شود که طرحهای مختلف شهری، عمرانی، مسکن، اقتصادی، تعاونی، کشاورزی، ورزشی، آموزشی و پرورشی و ... در مناطق مختلف استان سمنان به مناسبت دهه فجر به بهره برداری می رسد.