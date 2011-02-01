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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

انقلاب ایران، امید مستضعفین جهان را شکوفا کرد

انقلاب ایران، امید مستضعفین جهان را شکوفا کرد

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی گفت: انقلاب اسلامی بی تردید نور الهی بود که در سی و سه سال پیش شروع به تابیدن کرد و امید مستضعفین و مستمندان جهان را شکوفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری در شهرستان خمین  افزود : انقلاب اسلامی با شکل گیری خود توانست دید مردم مسلمان بسیاری از کشورها از جمله کشورهای تحت سلطه خلیج فارس و سایر ملت های عربی را باز و با ایجاد امید بر علیه مستکبران ترقیب کند.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی توانست با ایجاد تحول در جهان ضمن کسب محبوبیت زمینه های مبارزه با سایر مستکبران را توسط آزادی خواهان کشورهای تحت سلطه فراهم نماید .

استاندار مرکزی حذف سلطنت نفی مشروعیت و ایجاد حکومت اسلامی را از جمله شروط امام راحل دانست که با اندیشه های سیاسی امام به پیروزی تبدیل شد و توانست یکی از بزرگ ترین حکومت های وابسته به بیگانگان را سر نگون کند.

وی همچنین در پایان گرایش دینی ، مردمی بودن انقلاب، رهبری و مرجعیت ، اصالت انقلاب اسلامی، عاشورایی بودن انقلاب، شعارهای راهبردی و اصل اتحاد در یکپارچگی را از هفت ویژگی بارز انقلاب شکوهمند اسلامی عنوان کرد.
 
کد مطلب 1244134

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