انقلاب ایران، امید مستضعفین جهان را شکوفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری در شهرستان خمین افزود : انقلاب اسلامی با شکل گیری خود توانست دید مردم مسلمان بسیاری از کشورها از جمله کشورهای تحت سلطه خلیج فارس و سایر ملت های عربی را باز و با ایجاد امید بر علیه مستکبران ترقیب کند.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی توانست با ایجاد تحول در جهان ضمن کسب محبوبیت زمینه های مبارزه با سایر مستکبران را توسط آزادی خواهان کشورهای تحت سلطه فراهم نماید .



استاندار مرکزی حذف سلطنت نفی مشروعیت و ایجاد حکومت اسلامی را از جمله شروط امام راحل دانست که با اندیشه های سیاسی امام به پیروزی تبدیل شد و توانست یکی از بزرگ ترین حکومت های وابسته به بیگانگان را سر نگون کند.



وی همچنین در پایان گرایش دینی ، مردمی بودن انقلاب، رهبری و مرجعیت ، اصالت انقلاب اسلامی، عاشورایی بودن انقلاب، شعارهای راهبردی و اصل اتحاد در یکپارچگی را از هفت ویژگی بارز انقلاب شکوهمند اسلامی عنوان کرد.

