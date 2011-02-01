سران شبکه های قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله موحد با تاکید بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهارداشت: در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، سرکردگان و مدیران باندها وشبکه های قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم می شوند.

وی با اشاره به اصلاح ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: در قانون جدید هرکس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون، اشخاص را اجیر کند یا بخدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه محکوم می شوند.

وی تصریح کرد: بکار گیری اطفال و نوجوانان کمتر از هیجده سال یا افراد ناتوان عقلی و وادار نمودن آنان به مصرف مواد مخدر و یا روان گردان به هر نحو از جمله تزریق، استنشاق و یا خوراندن، مشمول مجازات 1.5 برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصاده اموال ناشی از ارتکاب آن جرم می شود.

وی تصریح کرد: قانونگذار در این اصلاحیه تدبیر و سازکارهای موثر و کارآمدی پیش بینی نموده که اگر به نحو مطلوب اجرایی شود می تواند در درمان و کاهش آسیب معتادان موفقیت آمیز باشد.

این مسئول قضایی افزود: در این قانون معتادان مکلفند به مراکز درمانی مجاز مراجعه و ضمن گذراندن دوران درمان، گواهی صحت سلامت اخذ نمایند.

دادستان کرمان خاطرنشان کرد: معتادان حق تجاهردر انظار عمومی را نداشته و در صورت مشاهده و با دستور مقام قضائی به مدت سه ماه در مراکز درمانی نگهداری می شوند و این مدت قابل تمدید است.

موحد گفت: اگر فرد معتاد از دستورات قضائی وتدابیر مراکز درمانی سرپیچی نماید به عنوان مجرم به حبس از 91 روز تا شش ماه محکوم می شود .