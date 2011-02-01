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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

تداوم انقلاب اهرم مقابله با جنگ نرم است

تداوم انقلاب اهرم مقابله با جنگ نرم است

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ‌ کننده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی تداوم انقلاب اسلامی را اهرم و راهکار اصلی مقابله با جنگ نرم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ علی قاسمی صبح سه شنبه در مراسم سالروز ورود امام خمینی(ره) در میدان امام خمینی بیرجند، اظهار داشت: تداوم انقلاب اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت به ویژه در مواجه با جنگ نرم دشمنان مقابله همه‌ جانبه حق بر باطل را بیش از پیش بر همگان روشن ساخته است.

وی اضافه کرد: جنگ نرم دشمن همه اصول و زیر ساختهای فرهنگی و اجتماعی را مورد هجمه قرار داده لذا می طلبد که همه بویژه فرزندان امت و نیروی مسلح بویژه سپاه و بسیج به اهداف به مقدس انقلاب اسلامی توجه بیشتری داشته باشند

سرهنگ قاسمی با بیان اینکه شجره طیبه انقلاب اسلامی اکنون پرثمر و در اوج صلابت و اقتدار و ثبات کم‌ نظیر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وارد مرحله جدیدی شده است، افزود: این مرحله با همت مضاعف و تلاش مضاعف در دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: تقارن دهه فجر انقلاب اسلامی ایران با روزهای آخر ماه صفر نوید تعالی، بالندگی و پایداری انقلاب راستین بر مدار اسلام و عدالت را ندا می ‌دهد.

به گفته وی تمامی امت ‌های جهان شیوه پیروزی را از ملت ایران اسلامی الگو می‌ گیرند و این جنگ تمام عیار نرم دشمن همه اصول و زیرساخت‌ های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران اسلامی را مورد حمله قرار داده است، لذا باید همه به آرمان ‌ها، اهداف مقدس و اصول انقلاب اسلامی توجه ویژه ‌ای داشته باشند.

معاون هماهنگ‌ کننده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران هدیه بی ‌نظیری برای ملت فهیم ایران اسلامی بود که باید با تمام وجود از آن پاسداری و حفاظت کنند.

کد مطلب 1244140

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