  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

زحمتکش:

شهرستانهای جنوبی کانون مالاریای کرمان هستند

شهرستانهای جنوبی کانون مالاریای کرمان هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرگروه پیشگیری مالاریای دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به کاهش موارد ابتلاء این بیماری در کرمان گفت: شهرستانهای جنوبی همچنان کانون مالاریای کرمان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، روح الله زحمتکش دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارداشت: شش شهرستان جنوبی کرمان کانون بیماری مالاریا در استان کرمان است اما با اقدامات صورت گرفته این بیماری 98 درصد از سال 72 تاکنون کاهش یافته است.

وی ادامه داد: پیشگیری از این بیماری و آموزش بومیان این شهرستانها و توزیع سموم و امکانات در راستای این مسئله تاثیر گذار است.

زحمتکش افزود: کاهش بیماری همزمان در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان که از دیگر کانونهای این بیماری هستند نیز روی داده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون طرح حذف مالاریا در سال 1404 در نظر گرفته است.

این مسئول افزود: همجواری ایران با افغانستان و پاکستان و همچنین شرایط خاص و اقلیم منطقه موجب می شود این بیماری گسترش یابد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از این بیماری در برخی استانها و مکانهایی که با ظاهر آلوده نیستند گفت: باید زیر ساختها در برخی نقاط مانند ریگان تقویت شود.
 

کد مطلب 1244141

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها