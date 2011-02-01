شهرستانهای جنوبی کانون مالاریای کرمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، روح الله زحمتکش دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارداشت: شش شهرستان جنوبی کرمان کانون بیماری مالاریا در استان کرمان است اما با اقدامات صورت گرفته این بیماری 98 درصد از سال 72 تاکنون کاهش یافته است.

وی ادامه داد: پیشگیری از این بیماری و آموزش بومیان این شهرستانها و توزیع سموم و امکانات در راستای این مسئله تاثیر گذار است.

زحمتکش افزود: کاهش بیماری همزمان در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان که از دیگر کانونهای این بیماری هستند نیز روی داده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون طرح حذف مالاریا در سال 1404 در نظر گرفته است.

این مسئول افزود: همجواری ایران با افغانستان و پاکستان و همچنین شرایط خاص و اقلیم منطقه موجب می شود این بیماری گسترش یابد.

وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از این بیماری در برخی استانها و مکانهایی که با ظاهر آلوده نیستند گفت: باید زیر ساختها در برخی نقاط مانند ریگان تقویت شود.

