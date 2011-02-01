بازار مشاغل خانگی در رفسنجان راه اندازی می شود

محمدرضا حسینی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در رفسنجان اظهار داشت: با راه اندازی این بازار، کالا و عرضه خدمات به طور مستقیم از تولید کننده به دست مصرف کننده می رسد.

وی با تاکید بر اهمیت مشاغل خانگی گفت: در مشاغل خانگی .تولید در فضای مسکونی بدون اخلال در آسایش همسایگان صورت می گیرد.

وی افزود: متقاضیان مشاغل ابتدا باید با مراجعه به اداره کار و کمیسیون بانوان و پس از تائید طرح مجوز لازم را نیز از سوی آن ادارات دریافت نمایند.

حسینی تصریح کرد: در مرحله اول بازار مشاغل خانگی تنها در یک روز و در دو نقطه از شهر برگزار می شود.

وی همچنین گفت: پارکهای فجر، قدس، بهشت، معلم، وحدت و جوان برای برپایی بازار مشاغل خانگی انتخاب شده اند.