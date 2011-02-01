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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۷

بازار مشاغل خانگی در رفسنجان راه اندازی می شود

بازار مشاغل خانگی در رفسنجان راه اندازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی فرماندار رفسنجان گفت: با هدف حمایت از مشاغل خانگی و با توجه به اهمیت این مشاغل در چرخه اقتصادی، بازار مشاغل خانگی رفسنجان با همکاری شهرداری در آینده ای نزدیک راه اندازی می شود.

محمدرضا حسینی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در رفسنجان اظهار داشت: با راه اندازی این بازار، کالا و عرضه خدمات به طور مستقیم از تولید کننده به دست مصرف کننده می رسد.

وی با تاکید بر اهمیت مشاغل خانگی گفت: در مشاغل خانگی .تولید در فضای مسکونی بدون اخلال در آسایش همسایگان صورت می گیرد.

وی افزود: متقاضیان مشاغل ابتدا باید با مراجعه به اداره کار و کمیسیون بانوان و پس از تائید طرح مجوز لازم را نیز از سوی آن ادارات دریافت نمایند.

حسینی تصریح کرد: در مرحله اول بازار مشاغل خانگی تنها در یک روز و در دو نقطه از شهر برگزار می شود.

وی همچنین گفت: پارکهای فجر، قدس، بهشت، معلم، وحدت و جوان برای برپایی بازار مشاغل خانگی انتخاب شده اند.

کد مطلب 1244144

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