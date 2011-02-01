فیلمهای فجر در مازندران اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر در پایتخت که بزرگترین رخداد سینمایی و فرهنگی کشور محسوب می شود، در مازندران نیز شاهد اکران برخی فیلم های منتخب جشنواره خواهیم بود.

حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی ابراهیمی افزود: فیلم های جشنواره فیلم فجر با توجه به تازگی و اکران همزمان با اقبال علاقمندان به سینما در مازندران همراه است و توجه دوستداران سینما را به خود معطوف می سازد.

وی اظهار داشت: به رقم بالا بودن هزینه های برگزاری جشنواره فیلم فجر و پرداخت هزینه های اکران به تهیه کنندگان، با حمایت استاندار مازندران موفق به تحقق این رویداد در مازندران شدیم.

ابراهیمی افزود: فیلم های منتخب جشنواره، 24 تا 28 بهمن ، روزانه در سه سانس در سینما سپهر ساری اکران خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: تهیه کنندگان برای اکران هر فیلم 12 میلیون تومان طلب می کنند که همین امر موجب شده تا نتوانیم علاوه بر مرکز استان در سایر شهرها نیز اکران مشابه فیلم ها را شاهد باشیم.

وی از تلاش و برنامه ریزی برای نمایش تک سانس برخی فیلم ها در سایر شهرها خبر داد و افزود: درصدد هستیم تا امکان اکران تعدادی از فیلم ها را در سایر شهرها نیز فراهم کنیم.

ابراهیمی رقم فروش بلیط جشنواره را حتی کمتر از اکران عمومی و سالانه فیلم ها در سنماهای استان ذکر کرد و گفت: رقم بلیط فیلم های جشنواره را 10 هزار ریال تعیین کردیم تا اقشار مختلف مردم بتوانند از فیلم ها دیدن کنند.

وی به برنامه های جنبی جشنواره در مازندران اشاره کرد و گفت: از میان فیلم های اکران شده بهترین فیلم از سوی تماشاچیان انتخاب خواهد شد تا در آیین اختتامیه جشنواره از عوامل آن تجلیل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه از همراهی حوزه هنری مازندران در برپایی این رویداد قدردانی کرد و گفت: فیلم سازان، هنرمندان و خبرنگاران استان می توانند از فیلم های جشنواره، رایگان دیدن کنند.