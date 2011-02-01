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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

حاجی بابایی خبر داد:

ردیف مستقل بودجه برای مصوبات استانی در حوزه آموزش و پرورش

ردیف مستقل بودجه برای مصوبات استانی در حوزه آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مصوبات استانی دولت همچون ساخت سالنهای ورزشی، نمازخانه و کتابخانه که از مصوبات دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت است، گفت: ردیف بودجه این مصوبات مستقل دیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم نواختن زنگ انقلاب در دبستان فجر تهران و در جمع خبرنگاران درباره بودجه آموزش و پرورش در سال 90 گفت: تاکنون درباره مبلغ بودجه سال 90 به جمع بندی نرسیده‌ایم و در حال برنامه ریزی با سازمان مدیریت هستیم.

وی با بیان اینکه باید به سمتی برویم که بودجه کاهش نیابد، افزود: مصوباتی همچون احداث استخرهای شنا و تجهیزات هنرستانها باید برای سال آینده دیده شود.

وزیر آموزش و پرورش توجه ویژه به ورزش مدارس را یکی از اولویتهای بودجه عنوان کرد و گفت: همچنین تجهیز مدارس نیز از اولویتهای دیگر آموزش و پرورش در بودجه بندی سال آینده است.

حاجی بابایی درباره افزایش سرانه مدارس با توجه به هدفمندی یارانه ها گفت: در بودجه سال 1390 به این بخش توجه ویژه ای شده است ضمن اینکه امور رفاهی فرهنگیان، بیمه فرهنگیان، و بیمه طلایی از موارد دیگریست که در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته و اعتبارات خوبی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مصوبات استانی دولت و نحوه تامین بودجه آن نیز اظهار کرد: احداث و راه اندازی سالنهای ورزشی، نمازخانه و کتابخانه از مصوبات دولت در دور سوم سفرهای استانی است که ردیف مستقلی در بودجه دارند.

تعطیلی پنج شنبه ها

حاجی بابایی همچنین درباره تعطیلی پنجشنبه این هفته مدارس گفت: با توجه به اینکه پنج شنبه بین دو روز تعطیل بود و ما به موضوع نگاه کلان داشتیم و همه دانش آموزان و معلمان را به خصوص در روستاها در نظر گرفتیم که امکان رفت و آمد در بین تعطیلات برای آنها مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کرد لذا با توافقی که در دولت صورت گرفت پنجشنبه تعطیل اعلام شد تا دانش آموزان و معلمان بتوانند چنانچه مایل به مسافرت بودند از این فرصت استفاده کنند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تعطیلی پنجشنبه مدارس ابتدایی به شکل دائم گفت:‌ من عقیده دارم تعطیلی پنج شنبه برای دانش آموزان ابتدایی بهتر است و این طرح در حال بررسی در آموزش و پرورش است.

کاهش تنوع مدارس نیاز به کارشناسی دارد

وی با بیان اینکه اجرای کاهش تنوع مدارس از اموری نیست که بتوان با فوریت در مورد آن تصمیم گرفت، افزود: من به کاهش تنوع مدارس اعتقاد دارم اما اینکه چگونه بتوانیم و به چه نحوی می‌شود آنرا پیش برد نیاز به کارشناسی دارد که در حال بررسی است، لذا به هر جمع بندی که برسیم آن را اعلام می کنیم. 

کد مطلب 1244152

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