شعر فجر میهمان مردم بابل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم حسینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابل پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: میزبانی شاعران فرهیخته از سراسر استان مازندران در روز دوشنبه 18 بهمن، در محل سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابل با برگزاری پنجمین همایش شعر فجر استانی یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری استان مازندران در ایام الله دهه مبارک فجر محسوب می شود.

وی در ادامه با اشاره به نکوداشت ایام الله دهه مبارک فجر آن را نکوداشت شعائر الله و تکریم و تعظیم به معارف غنی قرآن کریم برشمرد و دلایل متقن برپایی و شکوفایی انقلاب اسلامی بهمراه پشتوانه های سنگین آموزه های غنی دینی، اهتزاز پرچم رنگین انقلاب اسلامی ایران که با مدال افتخار آرم الله مزین شده است نماد آیینی این مکتب و انقلاب اسلامی عنوان کرد.

حسینی تصریح کرد: ادبیات انقلاب اسلامی که به استناد مفاهیم گرانسنگ دینی سرشار از انوار تابناک قرآن کریم می باشد تحت تاثیر این دانش فطری به وزانت خاص خویش نائل شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابل اذعان داشت: شعر فجر گوشه ای از آبشار نیلگون ادبیات انقلاب اسلامی محسوب می شود که شاعران متعهد و دلسوز این مرز و بوم پرگهر قصد واصل شدن به اقیانوس بیکران معارف آن را در چشم انداز برنامه های آتی خویش دارند.

وی گفت: نگاه بلند شاعر فاخر علاوه بر رعایت سبک و فرم اهداف و مفاهیمی است که با استفاده از قریحه الهی و امانتی که نزد خویش دارد جستجوگر نیّات بلند آیینی، اهداف عالیه معرفتی را در اشعار و مضامین آن هویدا می سازند.

این مسئول فرهنگی سپس اظهار نمود: برنامه های متنوع فرهنگی و هنری قبل از فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود وحجم گسترده برنامه های متنوع در این اداره به حدی است که بیشتر برنامه ها خارج از سالن های اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری و مشارکت این اداره و سایر ادارات و نهادها و سازمانها در حال برگزاری است.