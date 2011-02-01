به گزارش خبرگزاری مهر، فرید براتچی رئیس اداره فضای سبز منطقه 22 با اعلام این خبر گفت: میشه زار بوستان جنگلی چیتگر با 1/2 هکتار مساحت در فاز غربی این بوستان بعنوان تنها میشه زار پایتخت در سال 81 احداث شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. این اقدام با توجه به مطابقت شرایط این بوستان با زیستگاه طبیعی قوچ و میش لارستان که از گونه های در حال انقراض و کمیاب جانوری اصیل ایرانی بود، با انتقال 18 راس قوچ و میش لارستان به این میشه زار صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه وجود چنین زیستگاه و محیط زیست طبیعی جانوری افزون بر همه ایجاد جاذبه های طبیعی و گردشگری منطقه، امکان جذب گردشگر را در این محدوده از پایتخت فراهم آورده است افزود: وسعت و گستردگی میشه زار همچنین شرایط اقلیمی کوهپایه ای آن موجب شده در مدت زمانی که از احداث آن می گذرد، تعداد گونه های جانوری موجود در آن تا 41 راس افزایش پیدا کند.



این میشه زار با پوشش گیاهی درختان کاج، سرو و اقاقیا به گونه ای محصور شده که علاوه بر حفظ محیط زیست طبیعی حیوانات موجود در آن، مراجعه کنندگان به فاز غربی چیتگر به راحتی می توانند میشه زار را ببینند.



استقرار دائمی دامپزشک همجوار با میشه زار نیز اطمینان شهروندان را از نظر سلامت بودن قوچ و میشهای موجود در این محیط فراهم می کند.



به گفته رئیس اداره فضای سبز منطقه 22، بازدید از میشه زار بوستان جنگلی چیتگر در تمامی روزهای هفته بصورت رایگان برای شهروندان آزاد است.