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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۴

به مناسبت دهه فجر؛

برگزاری نخستین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان دانشگاه تبریز

برگزاری نخستین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان دانشگاه تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: نخستین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان دانشگاه تبریز همزمان با سراسر کشور در دو بخش شفاهی و کتبی در این دانشگاه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مدیر امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه تبریز با اعلام این خبر گفت: این مسابقات همزمان با ایام الله دهه فجر از 12 بهمن تا 18 بهمن ماه جاری برگزار می شود.

حجت السلام احمد حمیدی افزود: این مسابقات در رشته های تلاوت تحقیق، تلاوت ترتیل، حفظ جزء سی ام، حفظ پنج جزء اول، حفظ 10 جزء اول، حفظ 20جزء اول، حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم قرآن کریم برگزار خواهد شد.

به گفته وی، این مسابقات با هدف ترویج فعالیتهای دینی و قرآنی در دانشگاهها به منظور فراهم آوردن زمینه ای جهت انس بیش از پیش با مصحف شریف و انسان ساز قرآن کریم و مفاهیم تعالی بخش و همچنین نشر و بسط فضای معنوی عطرآگین قرآن در محیط دانشگاهی از سوی اداره فعایت های دینی و قرآنی اداره امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقه در دو مرحله دانشگاهی و کشوری برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 1244159

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