برگزاری نخستین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مدیر امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه تبریز با اعلام این خبر گفت: این مسابقات همزمان با ایام الله دهه فجر از 12 بهمن تا 18 بهمن ماه جاری برگزار می شود.

حجت السلام احمد حمیدی افزود: این مسابقات در رشته های تلاوت تحقیق، تلاوت ترتیل، حفظ جزء سی ام، حفظ پنج جزء اول، حفظ 10 جزء اول، حفظ 20جزء اول، حفظ کل قرآن کریم و مفاهیم قرآن کریم برگزار خواهد شد.

به گفته وی، این مسابقات با هدف ترویج فعالیتهای دینی و قرآنی در دانشگاهها به منظور فراهم آوردن زمینه ای جهت انس بیش از پیش با مصحف شریف و انسان ساز قرآن کریم و مفاهیم تعالی بخش و همچنین نشر و بسط فضای معنوی عطرآگین قرآن در محیط دانشگاهی از سوی اداره فعایت های دینی و قرآنی اداره امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقه در دو مرحله دانشگاهی و کشوری برگزار خواهد شد.