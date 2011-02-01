60 طرح فرهنگی در استان البرز اجرا می شود

سید عباس مسعودی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت:‌ همزمان با آغاز دهه فجر برنامه های متعددی در قالب 60 طرح فرهنگی در شهرهای استان البرز برگزار می شود.

وی افزود:‌ با توجه به اینکه مسئولیت دو کمیته قرآن و نهج البلاغه و هیئات و انجمن های اسلامی به این سازمان واگذار شده است شاهد برنامه های متعددی درزمینه های مختلف فرهنگی، مذهبی در سطح استان خواهیم بود.

این مسئول برگزاری جشنواره قرآنی با همکاری شهرداری کرج، اعزام مبلغین به مدارس، مساجد و هیئتهای مذهبی، حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن و برپایی سه ایستگاه صلواتی در امامزاده محمد(ع)، امامزاده حسن(ع) و امامزاده طاهر(ع)، مقدمات برگزاری نمایشگاه قرآنی در سال آتی، تجلیل از چهره های قرآنی، دیدار جمعی از مداحان استان با امام جمعه کرج را از اهم برنامه های این سازمان در ایام دهه فجر اعلام کرد.

صدور پیام انقلاب بزرگترین دستاورد انقلاب است

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه بزرگترین دستاورد انقلاب صدور پیام انقلاب به دنیا بوده است، خاطر نشان کرد:‌ با گذشت سه دهه ازانقلاب، جریان پیام رسانی انقلاب به همه جهانیان ثابت شد به طوری که امروز شاهدیم در کشورهای تونس، مصر، یمن و اردن با الگوبرداری از انقلاب مردم خواستار برپایی حق و عدالتند.

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران به جهانیان اثبات کرد می توان با تکیه بر قدرت مردمی و بدون وابستگی به قدرتهای بزرگ آثار ماندگاری را برای مردم به جای گذارد.

مسعودی با اشاره به اینکه افتخارات و ارزشهای انقلاب اسلامی باید برای جوانان به ویژه نسل سوم انقلاب به درستی تبیین شود، افزود: حفظ و حراست از ارزشهای انقلاب اسلامی باید برای نسل جوان به ویژه نسل سوم انقلاب تبیین شود تا بتوانیم به پشتوانه این قشر آینده ساز شاهد تحقق و توسعه عدالت محوری در کشور باشیم.