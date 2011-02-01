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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

زمان دیدار تیم های شهرداری تبریز و مس کرمان تغییر کرد

زمان دیدار تیم های شهرداری تبریز و مس کرمان تغییر کرد

سازمان لیگ برتر از تغییر دیدار تیم های فوتبال شهرداری تبریز و مس کرمان در هفته بیست و یکم لیگ برتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام سازمان لیگ برتر دیدار تیم های تراکتورسازی و مس کرمان که قرار بود روز شنبه 16 بهمن در ورزشگاه یادگار امام برگزار شود به روز یکشنبه موکول شد.

این دیدار ساعت 15 روز یکشنبه 17 بهمن به قضاوت محمد حسین اسدی در ورزشگاه یادگارامام تبریز برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 1244164

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