زمان دیدار تیم های شهرداری تبریز و مس کرمان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام سازمان لیگ برتر دیدار تیم های تراکتورسازی و مس کرمان که قرار بود روز شنبه 16 بهمن در ورزشگاه یادگار امام برگزار شود به روز یکشنبه موکول شد.



این دیدار ساعت 15 روز یکشنبه 17 بهمن به قضاوت محمد حسین اسدی در ورزشگاه یادگارامام تبریز برگزار خواهد شد.