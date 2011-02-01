امام به عنوان مصلح در راه اصلاح جامعه بشری به پا خواست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس ظهر امروز سه شنبه در ویژه مراسم یوم الله 22 بهمن که در مرقد مطهر امام راحل برگزار شده بود به ابعاد شخصیتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: امام راحل شخصیت بلند مرتبه ای دارد که امروز دنیای اسلام عزت و اقتدار آگاهی و بصیرت خویش را از مجاهدت آن امام بزرگوار و فرزانه به دست آورده است و شرف خود را از شخصیت ملکوتی آن انسان تربیت یافته در مکتب قرآن و عترت و شخصیت بزرگواری که با الهام از آموزه های اسلام به تربیت و اصلاح خویشتن همت گمارد به دست آورده است.

وی با بیان اینکه امام راحل با آراسته شدن به مقام بلند معرفت الله به مقام عبودیت حضرت حق، تزکیه و اصلاح نفس و فقاهت دست یافت گفت: او توانست در مسیر مدیریت خویش گام های بلند و استثنایی بردارد و در پرتو اصلاح خویشتن به عنوان مصلح و بیدادگر غرب در راه اصلاح جامعه بشری با همه وجود به پا خیزد.

وی رسالت امام را تداوم رسالت عظیم انبیاء الهی دانست و افزود: مسئولیت انبیاء الهی تربیت انسانها و رساندن بشر از ظلمات جهل و فقر به قله های بلند دانش بود. امام راحل نیز رسالت خود را در حرکت در مسیر نورانی انبیاء الهی می دانست.

ابوترابی فرد با تاکید بر اینکه امام راحل با اقتدا به پیامبر اعظم (ص) ، انسان را موضوع و دستور کار خویش قرار داد و حرکت تعالی و سیر انسان از ظلمت به سوی نور رسالت او بود، گفت: امام راحل در این راه توانست با خلق و آفرینش نظام سیاسی استوار بر اصول و ارکان آموزه های دینی با محوریت ولی فقیه عادل، صالح، شجاع، مدیر و مدبر و تربیت یافته در مکتب قرآن و اهل بیت مسیر شکل گیری یک نظام سیاسی مترقی کارآمد و مبتنی بر اصول را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: این نظام سیاسی برآمده از اراده ملت ایران و مبتنی بر ارزش های اسلامی است و راه را برای حرکت عزت بخش بشریت فراهم آورده است به طوریکه در طول سه دهه از عمر پربرکت خود توانسته قله های بلند علم و دانش را فتح کند و با چالش های خلق شده از سوی دنیا استکبار با پیروزی مواجه شود و در سراسر دنیا برای جهان اسلام عزت و اقتدار را به همراه آورد.

نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه این نظام سیاسی بر اصل کلیدی و مترقی استوار است افزود: محوریت این نظام در دست باکفایت شخصیتی است که در متن آموزه های دینی تربیت یافته است و ولایت او ولایت فقه، موضوع ولایت شجاعت و احکام متعالی اسلام است و در کنار این محوریت عزت بخش و راه گشا حضور یک ملت با بصیرت را مشاهده می کنیم.

وی با اعلام اینکه مجاهدت، رشادت و مقاومت ملت ایران امروز بیداری جهان اسلام را به ارمغان آورده است، اگر مقاومت ملت ایران نبود مقاومت ملت لبنان خلق نمی شد و شاهد مقاومت سلحشوران فلسطینی در غزه نبودیم.

وی تصریح کرد: امروز فریاد مرگ بر آمریکا، ارکان متزلزل کاخ های پوسیده سران مزدور وابسته به غرب را به لرزه در آورده است.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه یکی از ارزشمندترین دستاوردهای حرکت امام بازگرداندن دنیای اسلام به هویت حقیقی خویش بود، گفت: در فلسطین فریاد بازگشت اسلام و فریاد اقتدار به عاشورای حسین شنیده شده که این ثمره قیام الهی و ملکوتی و سخن برآمده از ایمان و اخلاص آن امام راحل است.

ابوترابی گفت: انقلاب اسلامی در طول 3 دهه از عمر مبارکش در جبهه های گوناگون و رو در رو با نظام سلطه در همه عرصه ها طعم تلخ شکست را در ذائقه نظام استکباری قرار دهد وبرای ملت ایران و ملل منطقه پیروزی و اقتدار را فراهم آورد.

نماینده قزوین در مجلس با تاکید بر اینکه حضرت امام نظریه پرداز خاورمیانه جدید و رهبر انقلاب نیز معمار ساخت خاورمیانه ای است که با اراده اسلام و ملت منطقه ساخته می شود، گفت: آن زمان گذشت که دستگاه های جاسوسی سیا و موساد سرنوشت ملت های منطقه را رقم می زدند و امروز این ملت اسلام است که نقشه خاورمیانه جدید را رقم می زنند.

وی با اشاره به خصوصیات خاورمیانه جدید عنوان کرد: خاورمیانه جدید مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی و وحدت همه مذاهب و فرق اسلامی است.

وی اضافه کرد: خاورمیانه جدید در بازگشت به هویت دینی و در احیای شعارهای سعادت بخش و عزت بخش قرآن کریم معنا پیدا می کند. خاورمیانه جدید مقاومت لبنان ، تونس و ملت سلحشور منطقه را رقم می زند. این راه ثمره اندیشه نظریه پرداز و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی یعنی حضرت امام خمینی (ره) است.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی به قدرت دفاعی در جهان تبدیل شده است، که مقام ارشد آمریکا در کنگره این کشور اظهار می دارد قدرت نظامی آمریکا در منطقه تحت مهار قدرت دفاعی جمهوری اسلامی است، این ثمره حاکمیت دینی است و حضور موثر ملت و رهبری برآمده از اسلام و قرآن است، گفت: اگر می بینید ملت ایران با شتاب قله های علم و دانش را فتح می کنند و توانسته اند در سطح مرزهای علم گوی سبقت را از دیگران بربایند ثمره رویش شجره طیبه انقلاب اسلامی در این سرزمین است.

وی با اشاره به رشد علمی ملت ایران گفت: مقالات ثبت شده در isi در 50 روز اول سال جاری برابر با کل مقالاتی است که قبل از انقلاب ثبت شده بود. که این نشان دهنده قدرت علمی جمهوری اسلامی ایران است.