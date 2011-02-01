سد مخزنی ارس دو در آذربایجان غربی آبگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر در پلدشت، عملیات سد مخزنی ارس دو به منظور بهره‌برداری از حق‌آبه کشور از رودخانه ارس و در خارج از بستر رودخانه از سال گذشته آغاز شده بود که با آغاز بهره‌ برداری از این طرح بیش از چهار میلیون و 700 هزار مترمکعب آب تنظیم و بیش از هزار و 520 هکتار شبکه آبیاری زیر پوشش قرار می گیرد.

سد ارس دو از نوع خاکی با هسته رسی بوده و به منظور ذخیره حق‌آبه ایران از رودخانه ارس احداث و دارای 686 متر طول تاج و 22 متر ارتفاع از سطح پی است.

نماینده مجری طرح سد ارس دو در آیین بهره برداری از این طرح با بیان اینکه در حال حاضر 10 میلیارد مترمکعب آب در ثانیه به عنوان حق آبه ایران از رودخانه ارس در منطقه جنوبی این رودخانه برداشت می شود اظهارداشت: افق اجرای طرح های بخش آب در منطقه جنوبی رودخانه ارس برداشت 20 میلیارد مترمکعب در ثانیه آب به عنوان حق آبه ایران است.

بهروز شقاقی از اجرای پنج طرح مهم در بخش آب در این منطقه خبرداد و بیان داشت: این طرح ها شامل ایستگاه پمپاژ قنبرکندی، سد مخزنی ارس دو، سد مخزنی قیقاج، احداث شبکه پایاب سدها و آبیاری دشت شیبلو هستند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح ها در دستور کار قرار دارد گفت: برای تسریع و تکمیل روند اجرای طرح های مذکور 450 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

فرماندار پلدشت نیز در این مراسم دهه چهارم انقلاب اسلامی را دهه تعیین سرنوشت نظام جمهوری اسلامی عنوان کردو گفت: انتقال دستاوردهای نظام و آرمانها و ارزشهای نظام به نسل آینده ضروری است.

جلیل غفاری باتاکید بر اینکه کیفیت را فدای سرعت در اجرای طرح های عمرانی کرد اظهارداشت: سد ارس دو نمونه بازر از طرح های عمرانی استان است که با کیفیت مناسب و زودتر از زمان پیش بینی شده اجرا و به بهره برداری رسید.

سد مخزنی ارس 2 در فاصله 25 کیلومتری جاده مرزی ارس ـ‌پلدشت در شمال آذربایجان غربی واقع شده است.