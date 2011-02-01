تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش خراسان رضوی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمود مرویان حسینی، صبح سه شنبه در نشست خبری با اعلام این مطلب افزود: همزمان با دهه فجر، ده برنامه مشترک در مدارس و مراکز شبانه روزی استان با همکاری این دو نهاد آموزشی - تبلیغی اجرا می شود.

وی با بیان این که نوجوانان و جوانان برای انقلاب یک فرصت هستند و اگر سرمایه گذاری لازم روی آن ها انجام ندهیم تبدیل به تهدید می شوند، تصریح کرد: اعتبارات ارتقای شاخص های فرهنگی، افزایش یافته و امروز با رویکردی جدید و کارشناسانه به سرمایه گذاری در حوزه های دانش آموزی، نوجوانان و جوانان اندیشیده و به دنبال راهکارهای اجرایی هستیم.

مرویان حسینی با اشاره به این که هم افزایی بین دستگاه های آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی به صورت مستمر می تواند از جوانان افرادی باهوش، متعهد و آراسته به رفتارهای دینی بسازد، افزود: با آموزش 30 تن از معلمان توانمند و متخصص در این طرح مشترک به شبهات دانش آموزان به صورتی عالمانه و کارشناسانه به خصوص در بخش عرفان های کاذب و جاذبه های معنوی دروغین، پاسخ داده خواهد شد.

وی با اشاره به استقرار کارشناسان دینی در 350 مدرسه شبانه روزی گفت: این مبلغان در فضایی صمیمی، با نشاط و معطوف به نیازهای کارشناسی شده مخاطب را شناسایی و پاسخگوی نیازها و پرسمان های آنان خواهند بود.

مرویان حسینی گفت: با توجه به اینکه خراسان رتبه دوم مدارس تیزهوشان در کشور را دارد با اجرای برنامه های فرهنگی خاص، به نیازهای فکری - مذهبی آنان می پردازیم.

وی از مسئولان آموزش و پرورش، خواست با نظارت و ارزیابی دقیق از عملکرد طرح در واحدهای آموزشی، تدابیری بیاندیشند تا اهداف مورد نظر انجام و نیازهای فکری - فرهنگی قشر جوان و خانواده ها تامین شود.

وی تأکید کرد در شش شهرستان بزرگ و چند شهر کم جمعیت، مناطقی داریم که ساکنان آن را اهل تشیع و تسنن تشکیل می دهند که از بیرون مرزها با افکار مسموم خواهان آلوده سازی فضای سالم دانش آموزی هستند و این طرح می کوشد روشنگری لازم را به دانش آموزان - خانه و مدرسه در این مناطق ارائه دهد .

وی افزود: در این خصوص یک میلیارد ریال اعتبار برای رشد محافل قرآنی، تربیت مربی و تفسیر در مساجد و مدارس اختصاص یافته است.

حجت الاسلام مرویان حسینی گفت: ما با اجرای پیش آزمون، پس آزمون، فعال سازی اتاق فکر و هماهنگی لازم با کارشناسان، موضوعات گفت و گوی نشست های فرهنگی را بر اساس نیاز دانش آموزان همان مدرسه و هویت یابی، تحلیل روابط دختر و پسر، مدیریت احساسات تقویت اراده، بصیرت آموزی دینی و نگاه سیاسی اعتدال گرایانه همراه با رشد فرهنگی در نظر گرفته ایم که با گروه های 30 تا 50 نفره قابل اجرا خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت: برگزاری گفتمان های دینی جوانان، راه اندازی هیات های مذهبی دانش آموزان، ارتقا کیفی نماز در مدارس از جمله برنامه های مشترک این طرح است.

حسین هژبری تصریح کرد: اجرای برنامه های فرهنگی در مدارس شبانه روزی و تیزهوشان، حمایت و پشتیبانی از جمله دبیرستان های علوم و معارف اسلامی صدرا و تربیت مربی نیز از دیگر حوزه هایی است که با همکاری دو نهاد انجام می پذیرد.

وی گفت: 850 تن از معلمین در مشهد و شهرستان ها دوره های آموزشی آشنایی با فرق، مذاهب و ادیان دیده اند تا بتوانند با رویکردی جدید مبتنی بر پژوهش و ارتباط مؤثر به پرسش های دانش آموزان و نسل جدید پاسخ دهند.

وی با اشاره به اجرای این طرح برای 70 درصد از دانش آموزان مناطق محروم گفت: در مراحل اجرایی طرح با ارزیابی دقیق و نظارت مستمر تدابیری اندیشیده می شود که بودجه دریافتی به بهترین وجه ممکن بازده داشته باشد.