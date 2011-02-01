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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

از سال 84 تاکنون/

640 کلاس درس در خراسان شمالی مقاوم سازی شده است

640 کلاس درس در خراسان شمالی مقاوم سازی شده است

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی مدارس خراسان شمالی با بیان اینکه سال 84 دو هزار و 544 مدرسه معادل 0.92 درصد، تخریبی در استان وجود داشته هم اکنون 640 کلاس مقاوم سازی شده است.

ابوالقاسم بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام این مطلب اظهار داشت: هم اکنون 429 کلاس به آموزش و پرورش استان تحویل شده و بقیه نیز در حال ساخت و اجراست.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه پیش بینی شده قرار است تا سه سال آینده همه مدارس غیر استاندارد  و تخریبی استاندارد و نوسازی شود.
    
بابایی افزود: امسال نیز 81 میلیارد ریال بودجه برای پروژه های ملی تخریب و بازسازی مدارس خراسان شمالی تعلق می گیرد.

وی گفت: 250 میلیارد ریال اعتبار در سفر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به بجنورد برای تخریب و بازسازی مدارس بدون استحکام خراسان شمالی اختصاص یافت.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی خاطر نشان کرد: این اعتبار سال آینده به این استان اختصاص می یابد و طی سالهای 91 و 92 نیز اعتبارات دیگری برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام و غیراستاندارد استان اختصاص خواهد یافت.
 
ابوالقاسم بابایی اذعان کرد: در این سفر هم چنین اختصاص اعتبار مورد نیاز برای احداث ساختمان اداری این اداره کل از محل اعتبارات استانی به تصویب رسید.
 
کد مطلب 1244177

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