640 کلاس درس در خراسان شمالی مقاوم سازی شده است

ابوالقاسم بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام این مطلب اظهار داشت: هم اکنون 429 کلاس به آموزش و پرورش استان تحویل شده و بقیه نیز در حال ساخت و اجراست.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه پیش بینی شده قرار است تا سه سال آینده همه مدارس غیر استاندارد و تخریبی استاندارد و نوسازی شود.



بابایی افزود: امسال نیز 81 میلیارد ریال بودجه برای پروژه های ملی تخریب و بازسازی مدارس خراسان شمالی تعلق می گیرد.



وی گفت: 250 میلیارد ریال اعتبار در سفر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به بجنورد برای تخریب و بازسازی مدارس بدون استحکام خراسان شمالی اختصاص یافت.



مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی خاطر نشان کرد: این اعتبار سال آینده به این استان اختصاص می یابد و طی سالهای 91 و 92 نیز اعتبارات دیگری برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام و غیراستاندارد استان اختصاص خواهد یافت.

ابوالقاسم بابایی اذعان کرد: در این سفر هم چنین اختصاص اعتبار مورد نیاز برای احداث ساختمان اداری این اداره کل از محل اعتبارات استانی به تصویب رسید.

