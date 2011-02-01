اعلام وصول چهار سئوال نمایندگان مجلس از وزرا

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس اعلام وصولی ها جلسه را قرائت کرد.

بر این اساس سئوال منطقه ای "سیدعلی ادیانی" نماینده قائم شهر، سواد کوه و جویبار از وزیر اموراقتصاد و دارایی درباره علت منتفی شدن احیای کارخانه های نساجی مازندران در چارچوب قانون اعلام وصول شد.

همچنین اعلام وصول سئوال "یونس اسدی" نماینده مردم مشکین شهر از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص دلیل بی توجهی به وضعیت نابسامان تلفن همراه قرائت شد.

در ادامه سئوال ملی "عیسی جعفری" نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار از وزیر دادگستری در ارتباط با علت توزیع مواد مخدر در زندان‌های کشور و سئوال "مجید نصیرپور سردهائی" نماینده مردم سراب از وزیر رفاه و تامین اجتماعی وهمچنین سئوال دیگر این نماینده درخصوص مستندات برقراری فرانشیز درمانی برای مشمولین قانونی تامین اجتماعی از دیگر اعلام وصولی‌های جلسه علنی امروز بود.

همچنین دولت لایحه 2 فوریتی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی عوارضی و ساختمان های فاقد سند رسمی را تقدیم مجلس کرد که سبحانی نیا طی اصلاحیه‌ای تصریح کرد: دولت معتقد است از آنجا که این لایحه دو فوریتی است جلسه بعدی اعلام وصول شود.

