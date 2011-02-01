همایش آواها و نغمه های سوگ در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، آرش اوستا دبیر این همایش در سخنانی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: همایش پژاره با هدف احیا بعضی از آئین های مذهبی مناطق زاگرس نشین و آسیب شناسی موسیقی مذهبی به خصوص موسیقی عاشورایی و تغزیه برگزار شده است.

وی با اشاره به محورهای همایش آواها و نغمه های سوگ خاطر نشان کرد: موضوعاتی مانند مخالف خوانی و موافق خوانی در تعزیه، ذکر مصیبت و مقتل خوانی، مداحی حسینی و.... از جمله محورهای این همایش بوده است.

دبیر همایش آواها و نغمه های سوگ در مناطق زاگرس نشین با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر مقتل هایی که خوانده می شود اصالت را ندارند، عنوان کرد: البته ما توانسته ایم با پیگیری هایی انجام شده تعدادی از نسخه های درست در زمینه مقتل خوانی را در همایش ارائه دهیم.

اوستا با اشاره به اینکه هدف ما در برگزاری این همایش اصلاح آئیین ها، نواها و نغمه های سوگ در مناطق زگراس نشین است عنوان کرد: درحال حاضر تعدادی از این نغمه های سوگ برای در اختیار گذاشتن و استفاده مداحان گرد آوری شده است.

وی مرشد خوانی، چاوش خوانی، نقل مذهبی، اجرای حر خوانی، اجرای واقعه خوانی، اجرای علی اکبر خوانی، مداحی و مرثیه خوانی را از دیگر برنامه ها این همایش برشمرد.