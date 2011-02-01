انقلاب اسلامی ایران معجزه قرن است

حجت الاسلام مظفر تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران گفت: در عرصه داخلی آنچه برای ایران بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد بی نظیر است.

امام جمعه چناران افزود: در زیر سایه این انقلاب است که شاهد پیشرفت‌های مختلف در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نسبت به قبل از پیروزی انقلاب هستیم .

وی با اشاره به توان تأثیرگذاری ایران بر کشورهای منطقه تصریح کرد: ایران به عنوان یکی از کشورهای بزرگ و تأثیرگذار منطقه شناخته می‌شود و بسیاری از تحولات منطقه‌ای را باید با ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران ارزیابی کرد .

حجت الاسلام تاجی اظهار داشت: امروزه برقراری حاکمیت شیعه در عراق، مقاومت حزب‌الله در لبنان پایداری حماس در غزه و به مذلت کشیده شدن رژیم صهیونیستی در منطقه از نتایج انقلاب اسلامی ایران است .

نماینده ولی فقیه و امام جمعه چناران گفت: آنچه که ما امروزه در انقلاب مردم تونس و اعتراضات در مصر، عربستان، یمن، اردن و سایر کشورها شاهد هستیم به دلیل تأسی و الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران است .

وی تاکید کرد: در عرصه بین‌المللی انقلاب اسلامی ایران توانسته ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکست دهد و حتی سبب فروپاشی ابر قدرت شرق شود .

امام جمعه شهرستان چناران در ادامه اظهار داشت: امروز دولت آمریکا که خود را به عنوان کدخدای جهان می‌داند در بدترین شرایط در عرصه بین‌المللی قرار گرفته و این چالش آمریکا به برکت انقلاب اسلامی ایران است .

وی گفت: بیداری که ما در ملت‌های آمریکای لاتین که زمانی حیات خلوت ایالات متحده آمریکا بوده‌اند و در آفریقا و سایر نقاط جهان شاهد هستیم همه برگرفته از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران است .

وی هدف انقلاب اسلامی ایران را نجات مردم ایران و همه ملت‌های مظلوم جهان و حاکمیت الله و برقراری احکام و دستورات دینی دانست .