انقلاب اسلامی ایران معجزه قرن است

حجت الاسلام مظفر تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران گفت: در عرصه داخلی آنچه برای ایران بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد بی نظیر است.
امام جمعه چناران افزود: در زیر سایه این انقلاب است که شاهد پیشرفتهای مختلف در زمینههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نسبت به قبل از پیروزی انقلاب هستیم.
وی با اشاره به توان تأثیرگذاری ایران بر کشورهای منطقه تصریح کرد: ایران به عنوان یکی از کشورهای بزرگ و تأثیرگذار منطقه شناخته میشود و بسیاری از تحولات منطقهای را باید با ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران ارزیابی کرد.
حجت الاسلام تاجی اظهار داشت: امروزه برقراری حاکمیت شیعه در عراق، مقاومت حزبالله در لبنان پایداری حماس در غزه و به مذلت کشیده شدن رژیم صهیونیستی در منطقه از نتایج انقلاب اسلامی ایران است.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه چناران گفت: آنچه که ما امروزه در انقلاب مردم تونس و اعتراضات در مصر، عربستان، یمن، اردن و سایر کشورها شاهد هستیم به دلیل تأسی و الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران است.
وی تاکید کرد: در عرصه بینالمللی انقلاب اسلامی ایران توانسته ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکست دهد و حتی سبب فروپاشی ابر قدرت شرق شود.
امام جمعه شهرستان چناران در ادامه اظهار داشت: امروز دولت آمریکا که خود را به عنوان کدخدای جهان میداند در بدترین شرایط در عرصه بینالمللی قرار گرفته و این چالش آمریکا به برکت انقلاب اسلامی ایران است.
وی گفت: بیداری که ما در ملتهای آمریکای لاتین که زمانی حیات خلوت ایالات متحده آمریکا بودهاند و در آفریقا و سایر نقاط جهان شاهد هستیم همه برگرفته از اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران است.
وی هدف انقلاب اسلامی ایران را نجات مردم ایران و همه ملتهای مظلوم جهان و حاکمیت الله و برقراری احکام و دستورات دینی دانست.
امام جمعه چناران با اشاره به رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب گفت: اقتصاد ایران که روزی مستعمره و وابسته به بیگانگان بود و بازار بسیار مناسبی برای کالاهای بنجول غرب به شمار میرفت امروزه توانسته در بسیاری از عرصههای اقتصادی نظامی ما تکنولوژیکی و نانوتکنولوژی و انرژی هستهای پیشرفتهای قابل ملاحظه را کسب کند.
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