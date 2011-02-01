انقلاب هنرمندان را به خلق آثار هنری جدید رهنمون کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی گودرزی دیباج، مدیر مرکز هنرهای تجسمی درباره نمایش گنجینه عاشورایی موزه هنر انقلاب در روزهای گذشته گفت: مجموعهای که اکنون در موزه هنر انقلاب روی دیوار رفته، آثار عاشورایی هنرمندان مرتبط با حوزه هنری است که از آثار نقاشی، طراحی و حجم تشکیل شده است.
وی افزود: همه آثار موجود در گنجینه موزه هنر انقلاب؛ چه آثاری که به روزهای انقلاب بازمیگردد و چه کارهایی که به زمان جنگ تحمیلی مربوط میشود، مستقیم یا به اشاره مفاهیم عاشورا را در خود مستتر دارند.
وی درباره اینکه نمایش چنین آثاری در جهان کنونی ما چه جایگاهی دارد، گفت: مردم و مخاطبین و فضای هنری نیازمند هستند که مضمونهای همیشگی دنیای هنر مانند عاشورا را با قالبهای جدید ببینند زیرا نمیتوان مضمون جدید اختراع کرد اما میتوان از زوایای جدید به چنین مضامینی نگاه کرد و این به نگاه، قدرت، بیان، زبان و خلاقیت هنرمند باز میگردد.
گودرزی دیباج عنوان کرد: البته در این میان آنچه هنرمند به مخاطب خود عرضه میکند و ظرفی که میخواهد معنی مورد نظرش را درون آن بریزد نیز بسیار مهم است. این ظرف همان قالب اثر هنری است که زاویه نگاه، انتخاب ترکیببندی، شیوه اجرا، فرم، فضا و... را شامل میشود که هنرمند باید در استفاده از آنها نیز همچون موضوع از خلاقیت خود نیز استفاده کند.
وی درپاسخ به این سوال که چرا همچنان شاهد آثاری هستیم که موضوع عاشورا را همانند سالها پیش به تصویر کشند و شیوههای نو در آثار هنری کمتر دیده میشود، اظهار کرد: هنرمند انسانی معمولی است که تنها دید قویتری نسبت به سایر مردم دارد. این انسان معمولی برای خلق یک اثر هنری نیاز به شوک دارد. انقلاب و جنگ تحمیلی شوکهای عظیمی بودند که جمع کثیری از هنرمندان را تحت تاثیر خود قرار دادند و موجب خلق آثار هنری جدید شدند.
گودرزی ادامه داد: شاید بیشترین آثار عاشورایی در ایام محرم خلق شود زیرا شوکی که گفتم در همین روزها به هنرمندان وارد میشود و آنان را وادار میکند نسبت به این رویداد عظیم تاریخی عکسالعمل نشان دهند.
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