به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشن رسانه‌های سینمای ایران دوشنبه 11 بهمن‌ماه با حضور محمدعلی کشاورز، عزت‌الله انتظامی، مسعود کیمیایی، سیدجواد هاشمی، ثریا قاسمی، مریم سعادت، محمدحسن پزشک، داوود رشیدی، پرویز نوری، مهدی کلهر، چیستا یثربی، امیر قادری، امید روحانی، جواد طوسی، علیرضا سجادپور، شهلا ریاحی، هوشنگ توکلی، محمدتقی فهیم و جمعی دیگر اهالی فرهنگ، هنر و رسانه‌‌‌ها در خانه هنرمندان برگزار شد.

در بخش ابتدایی این مراسم داود رشیدی برای تقدیر از زنده‌یاد علیرضا آقابالایی روی سن حاضر شد و لوح تقدیر را به دختر آن مرحوم اهدا کرد. در بخش برگزیدگان یادداشت و نقد پرویز نوری و حبیب ایل‌بیگی روی سن حاضر شدند جایزه این بخش را اهدا کردند.

محمد هاشمی به خاطر مطلب "خاکستر و ققنوس" نگاهی به فیلم "وقتی همه خوابیم" به بهانه پخش در شبکه نمایش خانگی منتشر شده در هفته‌نامه جهان سینما جایزه اول را از آن خود کرد. همچنین آرش عنایتی با مطلب "درآمدی بر صدا در سینمای ایران در دهه هشتاد" در همین نشریه عنوان دوم و نیوشا صدر به خاطر مطلب "زبان و تلویزیون" منتشر شده در خبرگزاری سینمای ایران عنوان سوم را از آن خود کرد.





در ادامه این جشن امیر قادری و محمود گبرلو جایزه محمد تاجیک و احمد شاهوند را اهدا کردند. همچنین هدیه‌ای برای سعید رجبی فروتن در نظر گرفته شده بود اما به دلیل سفر کربلا فرزند او این هدیه را گرفت.



در ادامه مسعود کیمیایی برای تقدیر از پرویز نوری روی سن حاضر شد. کیمیایی پشت تریبون آمد و درباره نوری گفت: این تقدبر نباید به سادگی برگزار شود؛ چرا که بحث نقد فیلم و موضوع نقد در این سرزمین موضوع بسیار مهمی است.



کارگردان "جرم" در ادامه خاطر نشان کرد: پرویز نوری، پرویز دوایی و کیومرث وجدانی از اولین کسانی بودند که از طریق نقد سینما، سینما را به نقد اجتماعی آوردند. وقتی در جامعه سوال کردن فراموش شود، پس نقد هم می‌رود. در آن زمان سوال کردن مشکل بود و پرویز نوری این کار را شروع کرد. آ‌ن‌ها پنج نفر بودند در یک اتاق کوچک و در آن زمان آن مجله سخت بیرون می‌آمد اما پرویر نوری آمد. سال سختی بود. نوری شیوه خاص خودش را داشت و تا الان که 50 سال از آن می‌گذرد، او نقدهای بی‌شماری نوشته است.



کارگردان "قیصر" در پایان گفت: پرویز نوری پایه‌گذار نقد سینمای مدرن است.



پرویز نوری پیش از گرفتن جایزه خود گفت: "قیصر" و "گوزن‌ها" عصاره سینمای ایران هستند. از مسعود کیمیایی تشکر می‌کنم. این مراسم برای کسانی است که از دنیا می‌روند اما من از دنیا نرفته‌ام و از نوشتن هم نمی‌میرم. هر چند سینمای امروز سینمای ما نیست اما من به عشق گذشته باز هم می‌نویسم.



در ادامه این جشن نوبت به تجلیل از عکاس برتر رسید و مجری از سیدجواد هاشمی دعوت کرد تا روی سن بیاید و جایزه بابک برزویه را به وی اهدا کند.

برزویه در مورد این جایزه گفت: خیلی خوشحالم در جمع اهالی مطبوعات هستم و در یک جمله می‌توانم بگویم که سینمای ایران مدیون مطبوعات است و من هم از اهالی مطبوعات هستم و هم از اهالی سینما، اما خود را مدیون مطبوعاتی‌ها می‌دانم. خوشحالم جایزه را از دست سیدجواد هاشمی می‌گیرم و این جایزه حکم سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را برای من دارد.



در ادامه جشن رسانه‌های سینمایی نوبت به تجلیل از امید روحانی رسید جواد طوسی برای تجلیل از او روی سن حاضر شد.

همچنین مهدی کلهر و محمدتقی فهیم جوایز علیرضا سربخش، جمشید صداقت‌نژاد، حسین سلطان‌محمدی، ابوالقاسم طالبی را به آن ها اهدا کردند.

سربخش پس از گرفتن جایزه پشت تریبون آمد و گفت: جریان نقد به اعتلای سینمای ایران کمک می‌کند و در این فراز و نشیب سینمای ایران جریان نقد خیلی موثر است.



صداقت‌نژاد گفت: 45 سال است در این عرصه مشغول فعالیت هستم و اگر 10 بار دیگر متولد شوم باز همین کار را ادامه می‌دهم.



در بخش پایانی این مراسم نوبت به اهدای جایزه و تقدیر از پیشکسوتان هنر شد. علی افشار و مسعود نجفی برای تقدیر از داود رشیدی، شهلا ریاحی، ثریا قاسمی، هوشنگ توکلی، مریم سعادت و سیدجواد هاشمی روی سن آمدند و جوایز این هنرمندان را تقدیم کردند.