در سایه پیوند با علم می توانیم توطئه های دشمن را خنثی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس پیش از ظهر امروز در ویژه مراسم یوم الله 12 بهمن که در مرقد مطهر امام برگزار شد، با بیان اینکه تفکر و اندیشه امام بر حیات عقلانی، علمی و معرفتی انسان نهاده شده است، که این تفکر برآمده از آموزه های دینی است، گفت: امروز نظام استکبار برای سلطه بر جهان بشریت در مسیر کنترل حیات عقلانی آنان و سیطره شهوت و فساد در جامعه بشری حرکت می کند.

وی با بیان اینکه از زمان حضور آمریکا در عراق و افغانستان قاچاق و تولید مواد مخدر به 4 برابر افزایش یافته است، گفت: هر جا نظام سلطه حضور پیدا کند مسیر تخریب افکار عمومی، شهوت و فساد در جامعه بشری هموار می شود. و آنها با این ابزار راه را برای حکومت ننگین خود آماده می کنند.

وی با بیان اینکه پرچم مقاومت در برابر کفر، نفاق و فتنه در دست کسانی قرار می گیرد که از چند ویژگی برخوردار باشند، گفت: این افراد اهل بصیرت، معرفت و علم باید باشند در حقیقت این بصیرت ملت های آزاده است که آنها را به یک مشت گره کرده و فولادین در برابر نظام سلطه مبدل کرده است.

ابوترابی با بیان اینکه امام راحل فریادگر آگاهی و بصیرت و تجدید حیات علمی دنیای اسلامی بود، گفت: ما در سایه پیوند استوار با علم و دانش می توانیم مسیر عزت و اقتدار خود را با شتاب بپیماییم و توطئه های دشمن را خنثی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه 12 بهمن آغاز حرکت علمی ملت ایران بود و با اقتدار این راه را ادامه خواهیم داد گفت: این راه را با عقلانیت، علم و بصیرت و وحدت همه مذاهب اسلامی و برآمده از بصیرت و تبعیت از امام و خلف صالح او یعنی رهبر فرزانه انقلاب به دست آورده ایم و تداوم می بخشیم.

نایب رئیس مجلس به هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و افزود: هدفمندی یارانه ها یعنی حرکت پرشتاب به سوی قدرت اقتصادی و کاهش هر چه بیشتر مصرف انرژی و تبدیل کردن آن به یک انرژی پرقدرت برای رشد اقتصادی و رشد ملت ایران است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون بعد از گذشت مدتی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصرف نان در کشور 40 درصد کاهش یافته ضمن اینکه مصرف گاز خانگی نیز در کشور 20 درصد با کاهش مواجه بوده که در مقابل آن مصرف گاز بنگاه های اقتصادی 20 درصد افزایش یافته و این یعنی حرکت پرشتاب رای استفاده از منابع انرژی، رشد و تولید اقتصادی در کشور است.

وی تصریح کرد: باید با اراده و الهام از امام راحل و پیروی از رهبری و همکاری در هم تنیده با دولت و مجلس راه را برای فراهم آوردن مصرف انرژی داخلی به 50 درصد طی سالهای آینده هموار کنیم.

وی با بیان اینکه اگر امروز معادل 4 میلیون بشکه نفت مصرف نفت و گاز داریم با اصلاح مصرف می توانیم امکان صادرات دو میلیون بشکه نفت را فراهم کنیم و مصرف گاز داخلی را به مصرف گاز بنگاه های تولیدی انتقال دهیم، گفت: این یعنی تبدیل جمهوری اسلامی ایران که قدرت بی رقیب در منطقه است به قدرت اقتصادی اول منطقه.

ابوترابی فرد گفت: باید ملت عزیز ما که یک قدرت برتر سیاسی، دفاعی و فرهنگی در منطقه و قاره کهن هستند به یک قدرت اقتصادی برتر نه تنها در منطقه بلکه در جهان مبدل شود.

نایب رئیس مجلس گفت: ملت ما در روز نخست دهه فجر با امام پیوندی برقرار کرد که راه امام که راه اخلاق، بندگی، عدالت و حضور در عرصه مدیریت جوامع بشری است و راه حضور مردم در عرصه سرنوشت خویش است و راه امام را که راه حضور ولی فقیه در نوک حرم جامعه اسلامی است با اقتدار بپیماید که تنها در سایه انسجام و وحدت ملی امکان پذیر است و انشاءالله با دست رد زدن به سینه تمامی تفرقه افکنان این راه را با عزت بپیماییم.