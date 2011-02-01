به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی با اشاره به عدم برداشت از موجودی این صندوق گفت: تاکنون هیچ مبلغی از موجودی صندوق توسعه ملی برداشت نشده است و رقم موجودی این صندوق تا پایان دی ماه سال جاری به 10 میلیارد دلار رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش سطح موجودی این صندوق تا پایان سال پیش بینی کرد: با افزایش درآمدهای دولت طی ماههای آتی رقم موجودی صندوق توسعه ملی افزایش یابد.
لازم به ذکر است که حسینی پیش از این از افزایش موجودی صندوق توسعه ملی به 14 میلیارد دلار تا پایان سالجاری و استفاده از این منابع برای اجرای طرحهای توسعه ای کشور خبر داده بود.
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