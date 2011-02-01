به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی با اشاره به عدم برداشت از موجودی این صندوق گفت: تاکنون هیچ مبلغی از موجودی صندوق توسعه ملی برداشت نشده است و رقم موجودی این صندوق تا پایان دی ماه سال جاری به 10 میلیارد دلار رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش سطح موجودی این صندوق تا پایان سال پیش بینی کرد: با افزایش درآمدهای دولت طی ماههای آتی رقم موجودی صندوق توسعه ملی افزایش یابد.